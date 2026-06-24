El enemigo silencioso: por qué el invierno seco te destruye las uñas y cómo salvarlas

La baja humedad y el frío mendocino resecan la piel y las uñas, volviéndolas quebradizas y generando padrastros si no se protegen adecuadamente.

El invierno reseca la piel, pero el frío mendocino es uno de los más crudos para el cutis. Al combinarse con un clima seco, el cuerpo reduce la circulación y la humedad por lo que las uñas se vuelven quebradizas y las cutículas se resecan.

Para mantenerlas flexibles y evitar padrastros, las manicuristas recomiendan aplicar aceite de almendra, jojoba o vitamina E o una crema más espesa. Los aceites fortalecen las uñas en profundidad y potencian su luminosidad, dejando una capa brillante sin químicos. Pero la clave es siempre proteger las manos con guantes.

Las claves para cuidar las uñas en invierno La hidratación es clave para evitar problemas. El secreto es aplicar unas gotas de aceite a los costados de la uña durante la noche y masajear suavemente durante al menos un minuto. Esto mejorará la circulación y evitará la aparición de padrastros.

El truco del aceite para uñas. Shutterstock En la temporada fría, la circulación sanguínea es más lenta en manos y uñas, lo que puede afectar la producción y síntesis de queratina. Para preservar la fuerza de tus uñas es importante realizar tratamientos endurecedores de uña y aplicar sobre uñas limpias de una a tres veces al día durante una semana, o según indique el producto elegido.

Durante el invierno, se tienen que evitar los productos abrasivos con la piel como quitaesmaltes con acetona, detergente o lavandina. Sus componentes resecan aún más la piel, por eso se recomienda utilizar guantes de limpieza.