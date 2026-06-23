La joya oculta de Austria que es furor en redes: tiene 76 lagos de agua cristalina y está rodeada por los Alpes

Para disfrutar al máximo de la belleza de Austria en julio, se recomienda planificar actividades al aire libre y tener en cuenta el efectivo para pequeños comercios.

Austria se transforma durante julio porque el clima es cálido y perfecto para hacer actividades al aire libre. El país europeo tiene todo para hacer una escapada de ensueño ya que sus ciudades históricas se alzan detrás de los Alpes y se reflejan en sus lagos cristalinos.

Una de las regiones más elogiadas es Salzkammergut por sus más de 76 lagos rodeados por los impresionantes picos de los Alpes. El agua de los lagos proviene del deshielo y de fuentes subterráneas puras, lo que da unos tonos turquesas o esmeraldas que parecen sacados de un filtro de redes sociales.

Para aprovechar las buenas temperaturas y lagos de ensueño, se pueden hacer diferentes actividades al aire libre. Las más elegidas por turistas son el alquiler de botes eléctricos o de pedales y los cruceros con vistas panorámicas. Pero también recomiendan subir a las minas de sal y caminar sobre el vacío en el Skywalk.

El pueblo austríaco con lagos cristalinos y actividades para todos. Shutterstock Recomendación para viajar a Austria Aunque todo suene como un cuento de hadas, lo cierto es que se necesita mucha organización para que el viaje salga a la perfección. Por eso, recomendamos llevar dinero en efectivo porque muchos estacionamientos de montaña, cafés pequeños o alquileres no aceptan tarjetas.