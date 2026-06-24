Netflix: la miniserie británica que es furor y que rompe todos los moldes

Netflix tiene una miniserie del 2024 que es furor en la plataforma. Siempre el mismo día es una producción británica que se convirtió en un verdadero suceso global al ofrecer un retrato emotivo y maduro sobre el amor, la amistad y el paso del tiempo.

A diferencia de las comedias románticas tradicionales, esta propuesta, basada en el bestseller de David Nicholls, extiende su relato.

“Tras pasar juntos su última noche en la universidad, Emma y Dexter toman caminos separados, pero sus vidas nunca dejarán de estar conectadas. Basada en la novela de David Nicholls”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama arranca en 1988, la noche en que Emma Morley y Dexter Mayhew se conocen al graduarse de la universidad.

Lo fascinante de su premisa es que, tras ese primer encuentro , la serie no sigue un romance lineal, sino que abre una ventana anual: cada episodio retrata la vida de ambos el mismo día exacto de cada año. A través de esta tradición, los espectadores son testigos de cómo se transforma su vínculo mientras atraviesan éxitos, frustraciones, malas decisiones y acontecimientos clave.

Quienes recordaban la película de 2011 protagonizada por Anne Hathaway encontraron en esta versión una experiencia mucho más rica. Al adoptar el formato de miniserie, la producción se tomó el tiempo necesario para explorar la psicología de los personajes.

Mientras Emma lucha por construir una carrera con los pies sobre la tierra, Dexter lidia con los claroscuros de una fama temprana y los golpes de la adultez. Al esquivar los clichés edulcorados, la narrativa logra un equilibrio perfecto entre la nostalgia y el drama real.