No vas a poder despegarte de la pantalla: las dos novedades de Netflix ideales para maratonear

Netflix tiene dos series dramáticas para ver de un solo tirón. Estas producciones ofrecen una combinación de historias adictivas, personajes entrañables y situaciones caóticas que te mantiene enganchado de principio a fin.

Mi otra yo llega a su fin con el estreno de la tercera temporada. Con 8 episodios de aproximadamente 53 minutos cada uno, la serie nos permite conocer las nuevas fases personales que atraviesan sus personajes, quienes deben confrontar traumas, dilemas familiares y relaciones sentimentales.

La trama sigue a tres amigas íntimas: Ada (una cirujana talentosa), Sevgi (una abogada que padece cáncer) y Leyla (una mujer dedicada a su familia). Juntas emprenden un viaje a un pueblo y una guía espiritual las ayuda a conectar con sus raíces familiares, revelando cómo los traumas del pasado afectan sus vidas, enfermedades y decisiones.

La crítica elogia la química actoral y fotografía, aunque señala un ritmo más pausado y melodramático. Es una propuesta emotiva, visualmente impecable y profundamente transformadora.

El avance de la serie Mi otra yo Perdiendo el juicio es otra de las novedades de Netflix. La serie española nos acerca a una abogada exitosa que lo pierde todo cuando tiene un colapso nervioso. Así, la protagonista se ve obligada a aceptar un nuevo puesto en un pequeño despacho de abogados junto a colegas que atraviesan otras crisis.