No vas a poder despegarte de la pantalla: las dos novedades de Netflix ideales para maratonear
Con dos producciones dramáticas, Netflix invita a maratonear con historias que exploran traumas, enfermedades y dilemas familiares.
Netflix tiene dos series dramáticas para ver de un solo tirón. Estas producciones ofrecen una combinación de historias adictivas, personajes entrañables y situaciones caóticas que te mantiene enganchado de principio a fin.
Mi otra yo llega a su fin con el estreno de la tercera temporada. Con 8 episodios de aproximadamente 53 minutos cada uno, la serie nos permite conocer las nuevas fases personales que atraviesan sus personajes, quienes deben confrontar traumas, dilemas familiares y relaciones sentimentales.
La trama sigue a tres amigas íntimas: Ada (una cirujana talentosa), Sevgi (una abogada que padece cáncer) y Leyla (una mujer dedicada a su familia). Juntas emprenden un viaje a un pueblo y una guía espiritual las ayuda a conectar con sus raíces familiares, revelando cómo los traumas del pasado afectan sus vidas, enfermedades y decisiones.
La crítica elogia la química actoral y fotografía, aunque señala un ritmo más pausado y melodramático. Es una propuesta emotiva, visualmente impecable y profundamente transformadora.
El avance de la serie Mi otra yo
Perdiendo el juicio es otra de las novedades de Netflix. La serie española nos acerca a una abogada exitosa que lo pierde todo cuando tiene un colapso nervioso. Así, la protagonista se ve obligada a aceptar un nuevo puesto en un pequeño despacho de abogados junto a colegas que atraviesan otras crisis.
Pero el verdadero subidón dramático es cuando debe defender a su propia hermana, quien es acusada de asesinar a su prometido minutos antes de la boda.
La serie combina el drama judicial con toques de comedia. Lo entretenido es que cada episodio resuleve un caso al día, mientras que el misterio sobre la inocencia de su hermana y el antiguo bufete se desarrolla a lo largo de toda la temporada.