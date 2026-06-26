Netflix tiene la serie de superhéroes ideal para ver de un tirón

Basada en una exitosa novela gráfica, The Umbrella Academy es una de las series de superhéroes más populares del catálogo de Netflix.

Las series sobre las diferentes facetas de los superhéroes se encuentran en tendencia y Netflix tiene una de las producciones que más se destacó en los últimos años sobre el tema: The Umbrella Academy. Basada en la novela gráfica creada por Gerard Way y Gabriel Bá, la historia logró conquistar a millones de espectadores.

La producción mezcla viajes en el tiempo, superpoderes y ciencia ficción, una combinación que atrapa desde el primer capítulo a quienes disfrutan de este tipo de historias. A eso se suma una importante dosis de humor negro y drama familiar, que la diferencian de otras series del género.

Netflix tiene en su catálogo The Umbrella Academy, una serie ideal para maratonear. Foto: Archivo. De qué trata la serie La trama sigue a los hermanos Hargreeves, un grupo de jóvenes adoptados por un excéntrico millonario y entrenados desde pequeños para convertirse en superhéroes. Sin embargo, con el paso de los años cada uno tomó un camino diferente, hasta que la muerte de su padre los obliga a reencontrarse y enfrentar una nueva amenaza.

La serie cuenta con cuatro temporadas, todas disponibles en Netflix. A lo largo de cada una de ellas se profundiza en los vínculos entre los protagonistas y, poco a poco, se incorporan nuevos personajes que vuelven la historia cada vez más atractiva y la convierten en una excelente opción para maratonear.

Finalmente, uno de los grandes atractivos de la producción es su elenco, encabezado por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min. A lo largo de sus cuatro temporadas, The Umbrella Academy sorprende con giros inesperados que mantienen el interés de los fanáticos hasta el último episodio.