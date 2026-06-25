Netflix sorprende con el regreso de uno de sus mayores éxitos: cuándo se estrena

Netflix estrena nuevos episodios de "Avatar: La leyenda de Aang", continuando la épica aventura del Avatar para restaurar el equilibrio mundial.

Netflix parece haber encontrado una fórmula de éxito en la adaptación de series y películas animadas al formato de acción real. En 2024, la plataforma estrenó Avatar: La leyenda de Aang, una producción que rápidamente se consolidó como un fenómeno global, alcanzando a más de 60 millones de hogares en sus primeras semanas. Ahora, la historia vuelve a cobrar protagonismo con el estreno de su segunda temporada.

No es la primera vez que Netflix apuesta por llevar una serie animada a la vida real con buenos resultados. En 2023, la plataforma lanzó la adaptación de One Piece, que también se convirtió en un éxito dentro del catálogo de streaming, reforzando esta estrategia de reinterpretar grandes franquicias para nuevas audiencias. En esta nueva entrega de Avatar, la producción regresa con una temporada compuesta por siete episodios y promete mantener el nivel de realización que caracterizó a la primera.

De qué trata la segunda temporada La segunda temporada, con estreno previsto para el 25 de junio, adapta el “Libro 2: Tierra”. En estos nuevos episodios, Aang debe adentrarse en el Reino Tierra y comenzar su aprendizaje de Tierra Control, mientras avanza en su misión de dominar los cuatro elementos y restaurar el equilibrio del mundo.

Avatar llega con una segunda temporada a Netflix. Foto: Archivo Una apuesta que refuerza la estrategia de Netflix Con este nuevo lanzamiento, Netflix vuelve a apostar por producciones que combinan calidad, nostalgia y narrativas ya conocidas. Para quienes aún no vieron la primera temporada, esta es una buena oportunidad para ponerse al día, especialmente antes del estreno de los nuevos episodios que continúan ampliando la historia.