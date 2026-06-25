El tesoro que tirás a la basura: los usos de las cáscaras de palta en el hogar

Más allá de su pulpa, las cáscaras de palta ofrecen beneficios sorprendentes para la estética y, sobre todo, para el jardín.

Para un desayuno nutritivo o un almuerzo saludable, la palta siempre está presente. Sin embargo, cuando la consumimos solemos cometer un error: tirar las cáscaras a la basura. Lo cierto es que esta parte de la fruta puede tener diversos usos en el hogar y aportar beneficios que muchas personas desconocen.

Entre las propiedades de la palta se destacan su capacidad para ayudar a reducir el colesterol malo, colaborar en el control de la presión arterial, favorecer la absorción de vitaminas y contribuir al cuidado de la visión. Muchas de estas cualidades también están presentes en la cáscara, que puede reutilizarse de distintas maneras.

Un aliado para el cuidado de la piel En el ámbito de la estética, algunas personas utilizan las cáscaras de palta como mascarilla hidratante, aprovechando los restos de pulpa que quedan adheridos a su superficie. Gracias a su contenido de aceites naturales y flavonoides, puede ayudar a nutrir la piel seca del rostro. De todos modos, antes de utilizar cualquier producto casero sobre la piel, es recomendable consultar con un dermatólogo, ya que los resultados pueden variar según cada persona.

Las cáscaras de palta pueden reutilizarse como abono natural o aprovecharse en rutinas de cuidado personal. istockphoto El mejor uso de las cáscaras de palta en el jardín Sin embargo, probablemente el uso más práctico de las cáscaras de palta se encuentre en el jardín. Nutrientes como grasas saludables, fibra, potasio y vitaminas antioxidantes pueden ser aprovechados por las plantas durante el proceso de descomposición, favoreciendo un crecimiento más fuerte y saludable. Para ello, es importante realizar un tratamiento previo.