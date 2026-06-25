El tesoro que tirás a la basura: los usos de las cáscaras de palta en el hogar
Más allá de su pulpa, las cáscaras de palta ofrecen beneficios sorprendentes para la estética y, sobre todo, para el jardín.
Para un desayuno nutritivo o un almuerzo saludable, la palta siempre está presente. Sin embargo, cuando la consumimos solemos cometer un error: tirar las cáscaras a la basura. Lo cierto es que esta parte de la fruta puede tener diversos usos en el hogar y aportar beneficios que muchas personas desconocen.
Entre las propiedades de la palta se destacan su capacidad para ayudar a reducir el colesterol malo, colaborar en el control de la presión arterial, favorecer la absorción de vitaminas y contribuir al cuidado de la visión. Muchas de estas cualidades también están presentes en la cáscara, que puede reutilizarse de distintas maneras.
Un aliado para el cuidado de la piel
En el ámbito de la estética, algunas personas utilizan las cáscaras de palta como mascarilla hidratante, aprovechando los restos de pulpa que quedan adheridos a su superficie. Gracias a su contenido de aceites naturales y flavonoides, puede ayudar a nutrir la piel seca del rostro. De todos modos, antes de utilizar cualquier producto casero sobre la piel, es recomendable consultar con un dermatólogo, ya que los resultados pueden variar según cada persona.
El mejor uso de las cáscaras de palta en el jardín
Sin embargo, probablemente el uso más práctico de las cáscaras de palta se encuentre en el jardín. Nutrientes como grasas saludables, fibra, potasio y vitaminas antioxidantes pueden ser aprovechados por las plantas durante el proceso de descomposición, favoreciendo un crecimiento más fuerte y saludable. Para ello, es importante realizar un tratamiento previo.
Existen dos formas principales de utilizar las cáscaras de palta como abono, además de incorporarlas al compost para quienes ya emplean este sistema. Una opción consiste en trocearlas y enterrarlas directamente en la tierra, permitiendo una liberación lenta de nutrientes. La otra alternativa es preparar una infusión o té de cáscara de palta. Para ello, se deben hervir las cáscaras durante unos 15 minutos. Una vez que el líquido se enfría, se cuela y se aplica sobre la tierra diluyendo una parte del preparado en diez partes de agua. De esta manera, las raíces pueden absorber los minerales de forma más rápida.