Los árboles que crecen rápido y son perfectos para jardines pequeños

Actualmente, la mayoría de las personas vive en departamentos con pequeños balcones o en casas con jardines reducidos. Sin embargo, esto no significa que no se pueda disfrutar de un árbol en el hogar si se elige la especie adecuada. Algunas variedades crecen fácilmente en macetas, ocupan poco espacio y requieren cuidados relativamente simples.

Es una de las especies ornamentales más elegidas para espacios reducidos. Puede alcanzar entre 3 y 6 metros de altura y se destaca por su abundante floración en tonos rosados, blancos, violetas o rojos durante el verano.

Árbol de Júpiter Es uno de los árboles xerófitos para tu jardín Foto: Shutterstock

Además de crecer relativamente rápido, ofrece un atractivo follaje púrpura que aporta color durante gran parte del año. Su tamaño moderado lo convierte en una excelente opción para patios y jardines urbanos.

Magnolia estrellada (Magnolia stellata)

Aunque su crecimiento es moderado a rápido durante los primeros años, no suele superar los 4 metros de altura. Sus flores blancas aparecen a finales del invierno y principios de la primavera, aportando un gran valor ornamental.

Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin)

Este árbol desarrolla una copa amplia pero liviana, ideal para generar sombra sin ocupar demasiado espacio. Además, produce llamativas flores rosadas durante los meses más cálidos.

Qué tener en cuenta al tener un árbol en casa

Aunque cada una de estas especies requiere cuidados específicos, todas comparten algunas necesidades fundamentales para crecer saludables en el jardín. En general, necesitan una ubicación con buena luz natural, riegos regulares durante los primeros años y un suelo con buen drenaje para evitar el exceso de humedad en las raíces.

También es recomendable realizar podas de mantenimiento ocasionales para conservar su forma y eliminar ramas secas o dañadas. Durante la primavera y el verano, un aporte moderado de compost o fertilizante puede favorecer el crecimiento y la floración. Con estos cuidados básicos de jardinería, estos árboles podrán desarrollarse correctamente y convertirse en protagonistas en poco tiempo.