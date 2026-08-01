Torta matera sin horno: una de las recetas en air fryer más aireada y esponjosa

Pasos

Batí los huevos junto con el azúcar durante 5 minutos, hasta obtener una mezcla bien espumosa y de color claro.

Agregá la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.

Incorporá la harina leudante y la sal con movimientos envolventes hasta integrar.

El gran secreto de esta receta es el batido prolongado de los huevos con el azúcar. Ese aire incorporado hace que la torta salga mucho más alta y con una miga bien esponjosa.

Verté la preparación en un molde apto para Air Fryer previamente enmantecado y enharinado, llenándolo solo hasta ⅔ de su capacidad.

Cociná en la air fryer a 160 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.