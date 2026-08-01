Torta matera sin horno: una de las recetas en air fryer más aireada y esponjosa
La receta de torta matera en air fryer es una preparación ideal para acompañar los mates, que sorprende por su sencillez y esponjoso resultado.
La torta matera en air fryer es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil que es de preparar. Queda súper alta, increíblemente esponjosa y con una miga suave, perfecta para acompañar unos buenos mates sin necesidad de prender el horno. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que la torta crezca mucho más: batir los huevos con el azúcar durante al menos 5 minutos antes de incorporar el resto de los ingredientes. Ese aire extra es el responsable de lograr una torta bien alta y liviana.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 3 huevos
- 180 gr de azúcar
- 100 ml de leche
- 100 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 280 gr de harina leudante
- 1 pizca de sal
Pasos
- Batí los huevos junto con el azúcar durante 5 minutos, hasta obtener una mezcla bien espumosa y de color claro.
- Agregá la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.
- Incorporá la harina leudante y la sal con movimientos envolventes hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta es el batido prolongado de los huevos con el azúcar. Ese aire incorporado hace que la torta salga mucho más alta y con una miga bien esponjosa.
- Verté la preparación en un molde apto para Air Fryer previamente enmantecado y enharinado, llenándolo solo hasta ⅔ de su capacidad.
- Cociná en la air fryer a 160 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá entibiar unos minutos antes de desmoldar y servir.