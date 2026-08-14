Receta de budín de banana y nueces, sencilla y deliciosa

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar una budinera. Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré.

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar mascabo. Agregar el aceite, la esencia de vainilla y el puré de banana, mezclando hasta integrar.

Incorporar la harina leudante, el bicarbonato, la canela y la sal. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin batir de más.

Añadir las nueces picadas y distribuirlas de manera uniforme. Volcar la preparación en la budinera y, si se desea, colocar algunas nueces extra sobre la superficie.