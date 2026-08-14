Receta de budín de banana y nueces, sencilla y deliciosa
Esta receta de budín de banana y nueces es la opción perfecta para aprovechar frutas maduras y agasajar a tus invitados con una preparación húmeda y esponjosa.
El budín de banana y nueces es una preparación húmeda, esponjosa y llena de sabor, perfecta para aprovechar esas bananas maduras que quedan en la cocina. Esta es una de las recetas ideales para acompañar el mate, el café o el té, con una miga tierna y pequeños trozos crocantes de nuez.
El dulzor natural de la banana combina a la perfección con las nueces, dando como resultado un budín casero y muy aromático. Dentro de la cocina cotidiana, es una opción sencilla para preparar con pocos pasos y disfrutar durante varios días. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 2 huevos
- 180 g de harina leudante
- 120 g de azúcar mascabo
- 80 ml de aceite neutro
- 80 g de nueces picadas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar una budinera. Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré.
- En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar mascabo. Agregar el aceite, la esencia de vainilla y el puré de banana, mezclando hasta integrar.
- Incorporar la harina leudante, el bicarbonato, la canela y la sal. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin batir de más.
- Añadir las nueces picadas y distribuirlas de manera uniforme. Volcar la preparación en la budinera y, si se desea, colocar algunas nueces extra sobre la superficie.
- Hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y servir el budín de banana y nueces.