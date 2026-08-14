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Receta de galletas de avena, chocolate y canela, sencilla y deliciosa

Estas sencillas galletas de avena, chocolate y canela son ideales para una merienda dulce y se adaptan a tu gusto con frutos secos o pasas.

Candela Spann

Receta de galletas de avena, chocolate y canela, sencilla y deliciosa

Receta de galletas de avena, chocolate y canela, sencilla y deliciosa

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Las galletas de avena, chocolate y canela son una opción casera, crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para acompañar el mate, el café o una taza de leche. Esta es una de las recetas más sencillas para preparar una merienda dulce con el sabor intenso del chocolate y el aroma cálido de la canela.

Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación rápida, las galletas de avena, chocolate y canela son perfectas para tener siempre algo rico hecho en casa. Dentro de la cocina casera, también pueden adaptarse con frutos secos, chips de chocolate o pasas de uva. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 150 g de avena arrollada fina 150 g de avena arrollada fina
  • 80 g de harina de avena 80 g de harina de avena
  • 30 g de cacao amargo en polvo 30 g de cacao amargo en polvo
  • 100 g de azúcar mascabo 100 g de azúcar mascabo
  • 80 g de manteca 80 g de manteca
  • 1 huevo 1 huevo
  • 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de polvo para hornear ½ cucharadita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 80 g de chips de chocolate 80 g de chips de chocolate
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un bowl, mezclar la avena, la harina de avena, el cacao, la canela, el polvo para hornear y la sal.
  • Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar mascabo hasta obtener una preparación cremosa. Agregar el huevo y la esencia de vainilla y mezclar bien.
  • Incorporar los ingredientes secos a la preparación húmeda y unir hasta formar una masa. Agregar los chips de chocolate y distribuirlos de manera pareja.
  • Formar pequeñas porciones de masa con una cuchara, colocarlas sobre la placa y aplastarlas ligeramente para darles forma de galleta.
  • Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén firmes. Dejar enfriar unos minutos sobre la placa antes de retirar y disfrutar las galletas de avena, chocolate y canela.

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