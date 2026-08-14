Receta de galletas de avena, chocolate y canela, sencilla y deliciosa
Estas sencillas galletas de avena, chocolate y canela son ideales para una merienda dulce y se adaptan a tu gusto con frutos secos o pasas.
Las galletas de avena, chocolate y canela son una opción casera, crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para acompañar el mate, el café o una taza de leche. Esta es una de las recetas más sencillas para preparar una merienda dulce con el sabor intenso del chocolate y el aroma cálido de la canela.
Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación rápida, las galletas de avena, chocolate y canela son perfectas para tener siempre algo rico hecho en casa. Dentro de la cocina casera, también pueden adaptarse con frutos secos, chips de chocolate o pasas de uva. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 150 g de avena arrollada fina
- 80 g de harina de avena
- 30 g de cacao amargo en polvo
- 100 g de azúcar mascabo
- 80 g de manteca
- 1 huevo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 80 g de chips de chocolate
- Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un bowl, mezclar la avena, la harina de avena, el cacao, la canela, el polvo para hornear y la sal.
- Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar mascabo hasta obtener una preparación cremosa. Agregar el huevo y la esencia de vainilla y mezclar bien.
- Incorporar los ingredientes secos a la preparación húmeda y unir hasta formar una masa. Agregar los chips de chocolate y distribuirlos de manera pareja.
- Formar pequeñas porciones de masa con una cuchara, colocarlas sobre la placa y aplastarlas ligeramente para darles forma de galleta.
- Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén firmes. Dejar enfriar unos minutos sobre la placa antes de retirar y disfrutar las galletas de avena, chocolate y canela.