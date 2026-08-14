Denzel Washington: "Si no fracasas, ni siquiera lo estás intentando"

La frase de Denzel Washington propone una mirada distinta sobre el fracaso: no como una vergüenza, sino como una señal de movimiento.

Fracasar suele tener mala prensa. Se lo asocia con perder, equivocarse, quedar expuesto o no estar a la altura. Sin embargo, Denzel Washington propuso una mirada distinta en una frase breve y contundente: "Si no fracasas, ni siquiera lo estás intentando".

El actor pronunció esa reflexión durante un discurso de graduación en la Universidad de Pensilvania, en 2011. Allí habló de los riesgos, del miedo a equivocarse y de la necesidad de animarse a avanzar aunque no exista ninguna garantía de éxito.

La frase funciona porque cambia el lugar del fracaso. En vez de presentarlo como una marca definitiva, lo muestra como una consecuencia posible de haber salido de la comodidad. Quien nunca falla tal vez no esté haciendo todo bien, sino evitando cualquier situación en la que pueda ponerse a prueba.

La frase de Denzel Washington invita a mirar los errores como una prueba de que una persona se animó a intentar algo. Esa idea atraviesa muchas escenas de la vida cotidiana. Cambiar de trabajo, empezar un proyecto, estudiar algo nuevo, tomar una decisión difícil o apostar por un sueño implica aceptar la posibilidad de que algo no salga como se esperaba. Pero también implica moverse.