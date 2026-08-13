Aprendé a hacer 'scones' caseros con harina de almendras, perfectos para el desayuno y la merienda
Disfrutá de unos irresistibles scones caseros con harina de almendras, perfectos para acompañar tus momentos de relax o compartir.
Los scones caseros con harina de almendras son una opción deliciosa para acompañar el mate, el café o el té. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan una preparación diferente a los scones tradicionales, con una textura tierna, ligeramente húmeda y un delicado sabor a almendras.
Fáciles de preparar y con pocos ingredientes, los scones caseros con harina de almendras son perfectos para una merienda especial. Dentro de la cocina casera, pueden disfrutarse solos, con queso crema, mermelada o incluso con ingredientes salados. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 g de harina de almendras
- 80 g de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 50 g de azúcar
- 80 g de manteca fría
- 1 huevo
- 80 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentar el horno a 200 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un bowl, mezclar la harina de almendras, la harina 0000, el polvo para hornear, el azúcar y la sal.
- Agregar la manteca fría cortada en cubitos y trabajar la mezcla con las manos hasta obtener una textura arenosa, evitando amasar demasiado.
- Incorporar el huevo, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar apenas hasta formar una masa suave y compacta. Si fuera necesario, sumar una pequeña cantidad de leche.
- Colocar la masa sobre una superficie enharinada, darle un espesor de aproximadamente 2 centímetros y cortar los scones con un cortante redondo. Disponerlos en la placa dejando espacio entre ellos.
- Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que los scones caseros con harina de almendras estén ligeramente dorados en la superficie. Dejar entibiar antes de servir con mermelada, queso crema o el acompañamiento elegido.