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Aprendé a hacer 'scones' caseros con harina de almendras, perfectos para el desayuno y la merienda

Disfrutá de unos irresistibles scones caseros con harina de almendras, perfectos para acompañar tus momentos de relax o compartir.

Candela Spann

Aprendé a hacer scones caseros con harina de almendras, perfectos para el desayuno y la merienda

Aprendé a hacer 'scones' caseros con harina de almendras, perfectos para el desayuno y la merienda

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Los scones caseros con harina de almendras son una opción deliciosa para acompañar el mate, el café o el té. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan una preparación diferente a los scones tradicionales, con una textura tierna, ligeramente húmeda y un delicado sabor a almendras.

Fáciles de preparar y con pocos ingredientes, los scones caseros con harina de almendras son perfectos para una merienda especial. Dentro de la cocina casera, pueden disfrutarse solos, con queso crema, mermelada o incluso con ingredientes salados. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 200 g de harina de almendras 200 g de harina de almendras
  • 80 g de harina 0000 80 g de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 50 g de azúcar 50 g de azúcar
  • 80 g de manteca fría 80 g de manteca fría
  • 1 huevo 1 huevo
  • 80 ml de leche 80 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 200 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un bowl, mezclar la harina de almendras, la harina 0000, el polvo para hornear, el azúcar y la sal.
  • Agregar la manteca fría cortada en cubitos y trabajar la mezcla con las manos hasta obtener una textura arenosa, evitando amasar demasiado.
  • Incorporar el huevo, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar apenas hasta formar una masa suave y compacta. Si fuera necesario, sumar una pequeña cantidad de leche.
  • Colocar la masa sobre una superficie enharinada, darle un espesor de aproximadamente 2 centímetros y cortar los scones con un cortante redondo. Disponerlos en la placa dejando espacio entre ellos.
  • Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que los scones caseros con harina de almendras estén ligeramente dorados en la superficie. Dejar entibiar antes de servir con mermelada, queso crema o el acompañamiento elegido.

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