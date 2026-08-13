Aprendé a hacer 'scones' caseros con harina de almendras, perfectos para el desayuno y la merienda

Pasos

Precalentar el horno a 200 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un bowl, mezclar la harina de almendras, la harina 0000, el polvo para hornear, el azúcar y la sal.

Agregar la manteca fría cortada en cubitos y trabajar la mezcla con las manos hasta obtener una textura arenosa, evitando amasar demasiado.

Incorporar el huevo, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar apenas hasta formar una masa suave y compacta. Si fuera necesario, sumar una pequeña cantidad de leche.

Colocar la masa sobre una superficie enharinada, darle un espesor de aproximadamente 2 centímetros y cortar los scones con un cortante redondo. Disponerlos en la placa dejando espacio entre ellos.