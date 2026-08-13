Mousse sin azúcar de frutillas y yogur griego: una receta para tentarte sin culpas

Pasos

Lavá y retirales el cabito a las frutillas. Procesalas hasta obtener un puré y, si querés una mousse más fina, pasalo por un colador.

Hidratá la gelatina sin sabor con el agua durante unos minutos y luego disolvela según las indicaciones del envase.

Mezclá el yogur griego, el edulcorante y la esencia de vainilla. Incorporá el puré de frutillas.

Agregá la gelatina disuelta cuando esté tibia y mezclá hasta integrar completamente

Batí la crema de leche hasta que esté firme.

El gran secreto de esta receta es incorporar la crema batida con movimientos envolventes. De esta manera se conserva el aire del batido y la mousse queda mucho más liviana y esponjosa.

Distribuí la preparación en copas y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.