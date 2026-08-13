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Mousse sin azúcar de frutillas y yogur griego: una receta para tentarte sin culpas

Una receta fresca, cremosa y fácil de mousse de frutilla y yogur griego, ideal para darte un gusto dulce sin culpa.

Candela Spann

Cocina saludable: receta de mousse de frutillas sin azúcar para que disfrutes de un delicioso postre

Cocina saludable: receta de mousse de frutillas sin azúcar para que disfrutes de un delicioso postre

Imagen creada por IA - MDZ

La mousse sin azúcar de frutilla y yogur griego es una de esas recetas frescas, cremosas y fáciles que son perfectas para darse un gusto dulce sin agregar azúcar. La combinación de frutillas frescas con yogur griego da como resultado un postre liviano, suave y con un intenso sabor a fruta. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir una mousse bien aireada: procesar las frutillas y luego colarlas antes de incorporarlas al yogur. Así se eliminan las semillas y se obtiene una textura mucho más fina y delicada.

FICHA

Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
15 minutos y 2 horas de frio
Tiempo total de preparación
2 horas 15 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable

Ingredientes

  • 300 gr de frutillas frescas 300 gr de frutillas frescas
  • 400 gr de yogur griego natural sin azúcar 400 gr de yogur griego natural sin azúcar
  • 150 ml de crema de leche 150 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de edulcorante apto para preparaciones frías 2 cucharadas de edulcorante apto para preparaciones frías
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 7 gr de gelatina sin sabor 7 gr de gelatina sin sabor
  • 40 ml de agua 40 ml de agua
Pasos
  • Lavá y retirales el cabito a las frutillas. Procesalas hasta obtener un puré y, si querés una mousse más fina, pasalo por un colador.
  • Hidratá la gelatina sin sabor con el agua durante unos minutos y luego disolvela según las indicaciones del envase.
  • Mezclá el yogur griego, el edulcorante y la esencia de vainilla. Incorporá el puré de frutillas.
  • Agregá la gelatina disuelta cuando esté tibia y mezclá hasta integrar completamente
  • Batí la crema de leche hasta que esté firme.
  • El gran secreto de esta receta es incorporar la crema batida con movimientos envolventes. De esta manera se conserva el aire del batido y la mousse queda mucho más liviana y esponjosa.
  • Distribuí la preparación en copas y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
  • Decorá con frutillas frescas antes de servir.

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