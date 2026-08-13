Mousse sin azúcar de frutillas y yogur griego: una receta para tentarte sin culpas
Una receta fresca, cremosa y fácil de mousse de frutilla y yogur griego, ideal para darte un gusto dulce sin culpa.
La mousse sin azúcar de frutilla y yogur griego es una de esas recetas frescas, cremosas y fáciles que son perfectas para darse un gusto dulce sin agregar azúcar. La combinación de frutillas frescas con yogur griego da como resultado un postre liviano, suave y con un intenso sabor a fruta. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir una mousse bien aireada: procesar las frutillas y luego colarlas antes de incorporarlas al yogur. Así se eliminan las semillas y se obtiene una textura mucho más fina y delicada.
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
15 minutos y 2 horas de frio
Tiempo total de preparación
2 horas 15 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 300 gr de frutillas frescas
- 400 gr de yogur griego natural sin azúcar
- 150 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de edulcorante apto para preparaciones frías
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 7 gr de gelatina sin sabor
- 40 ml de agua
Pasos
- Lavá y retirales el cabito a las frutillas. Procesalas hasta obtener un puré y, si querés una mousse más fina, pasalo por un colador.
- Hidratá la gelatina sin sabor con el agua durante unos minutos y luego disolvela según las indicaciones del envase.
- Mezclá el yogur griego, el edulcorante y la esencia de vainilla. Incorporá el puré de frutillas.
- Agregá la gelatina disuelta cuando esté tibia y mezclá hasta integrar completamente
- Batí la crema de leche hasta que esté firme.
- El gran secreto de esta receta es incorporar la crema batida con movimientos envolventes. De esta manera se conserva el aire del batido y la mousse queda mucho más liviana y esponjosa.
- Distribuí la preparación en copas y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
- Decorá con frutillas frescas antes de servir.