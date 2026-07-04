Así se hace una mousse de chocolate con yogur griego deliciosa
Descubre cómo preparar una deliciosa mousse de chocolate con yogur griego, una alternativa proteica y fácil de hacer.
La mousse de chocolate con yogur griego es un postre ideal para quienes buscan una opción cremosa y deliciosa con un mayor aporte de proteínas. Esta es una de las recetas que combina el intenso sabor del chocolate con la suavidad del yogur griego, logrando una textura aireada sin necesidad de utilizar crema de leche.
Cada vez más elegida dentro de la cocina saludable, la mousse de chocolate con yogur griego resulta perfecta para servir como postre o disfrutar en una merienda especial. Además de prepararse en pocos minutos, puede conservarse en la heladera hasta el momento de servir. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de yogur griego natural
- 150 g de chocolate semiamargo
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 2 cucharadas de miel o endulzante a gusto
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Chocolate rallado o cacao amargo para decorar (opcional)
- Derretir el chocolate semiamargo a baño María o en el microondas y dejar que se entibie.
- En un recipiente, mezclar el yogur griego, el cacao amargo, la miel o el endulzante y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar el chocolate semiamargo derretido poco a poco, mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
- Repartir la mousse en copas o recipientes individuales y llevar a la heladera durante al menos 2 horas para que tome consistencia.
- Decorar con chocolate rallado o una pizca de cacao amargo antes de servir.