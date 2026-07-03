Regalá este bark de chocolate con frutos secos en la Semana de la Dulzura
La Semana de la Dulzura es la excusa perfecta para preparar un bark de chocolate casero, una opción fácil y elegante que sorprende por su sabor y presentación.
El bark de chocolate es perfecto para que regales en la Semana de la Dulzura, es la oportunidad perfecta para preparar una dde las recetas caseras que sorprende por su sabor y su presentación. El bark de chocolate con frutos secos es una de las preparaciones más fáciles y elegantes. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, este clásico se destaca por su versatilidad y porque puede personalizarse con los ingredientes que más te gusten. Siguiendo el paso a paso vas a lograr un bark de chocolate, brillante y lleno de texturas, Una dulzura hecha por tus manos.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Moldeado y refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 400 gr de chocolate semiamargo o con leche para cobertura
- 60 gr de almendras
- 60 gr de nueces
- 40 gr de pistachos pelados
- 40 gr de avellanas
- 40 gr de arándanos deshidratados
- 30 g de pasas de uva (opcional)
- 20 gr de coco rallado o escamas de sal marina (opcional)
Pasos
- Derretí y templá el chocolate para obtener un acabado brillante y una textura bien crocante.
- Forrá una bandeja o placa pequeña con papel manteca.
- Volcá el chocolate sobre la bandeja y extendelo con una espátula hasta lograr un espesor uniforme de aproximadamente medio centímetro.
- Distribuí por encima las almendras, nueces, pistachos, avellanas, arándanos deshidratados y las pasas de uva, presionando apenas para que queden adheridos.
- Si lo deseás, terminá con un poco de coco rallado o unas escamas de sal marina para potenciar el sabor
- Llevá a la heladera durante 30 a 40 minutos, hasta que el chocolate esté completamente firme.
- Rompé el bark con las manos en trozos irregulares y servilo o envolvelo para regalar.