Presenta:

Tendencias

|

tarta

Las recetas de cocina con limón siempre triunfan, y esta tarta lo demuestra

Los amantes de la cocina española encontrarán en esta tarta de cuajada de limón un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.

MDZ Tendencias

Esta tarta de cuajada de limón: una de las recetas de cocina españolas más elegida

Esta tarta de cuajada de limón: una de las recetas de cocina españolas más elegida

Shutterstock

La tarta de cuajada de limón es una de las recetas más tradicionales de la repostería casera española. Su textura suave y cremosa, junto con el toque fresco y cítrico del limón, la convierten en un postre ligero y muy apreciado para poner el broche de oro a cualquier comida familiar.

Dentro de la cocina española, esta tarta destaca por elaborarse con ingredientes sencillos y por ofrecer un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. Con el paso a paso, conseguirás una cuajada firme, sedosa y con todo el sabor del limón, ideal para disfrutar bien fresquita.

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería española

Ingredientes

  • 500 gr de queso fresco tipo Burgos o requesón 500 gr de queso fresco tipo Burgos o requesón
  • 200 ml de nata para montar 200 ml de nata para montar
  • 3 huevos 3 huevos
  • 120 gr de azúcar 120 gr de azúcar
  • 40 gr de almidón de maíz 40 gr de almidón de maíz
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
  • Zumo de 1 limón Zumo de 1 limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Mantequilla para engrasar el molde Mantequilla para engrasar el molde
Pasos
  • Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde redondo de unos 22 cm.
  • Coloca el queso fresco, la nata, los huevos, el azúcar, la maicena, la ralladura de limón, el zumo y la vainilla en un recipiente.
  • Tritura la mezcla hasta obtener una crema completamente lisa y sin grumos.
  • Vierte la preparación en el molde y alisa ligeramente la superficie.
  • Hornea durante 35 a 40 minutos, hasta que la tarta esté cuajada y ligeramente dorada.
  • Déjala enfriar por completo y refrigérala al menos 4 horas antes de servir para que adquiera una textura aún más cremosa.

Archivado en

Notas Relacionadas