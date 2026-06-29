Las recetas de cocina con limón siempre triunfan, y esta tarta lo demuestra
Los amantes de la cocina española encontrarán en esta tarta de cuajada de limón un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.
La tarta de cuajada de limón es una de las recetas más tradicionales de la repostería casera española. Su textura suave y cremosa, junto con el toque fresco y cítrico del limón, la convierten en un postre ligero y muy apreciado para poner el broche de oro a cualquier comida familiar.
Dentro de la cocina española, esta tarta destaca por elaborarse con ingredientes sencillos y por ofrecer un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. Con el paso a paso, conseguirás una cuajada firme, sedosa y con todo el sabor del limón, ideal para disfrutar bien fresquita.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería española
Ingredientes
- 500 gr de queso fresco tipo Burgos o requesón
- 200 ml de nata para montar
- 3 huevos
- 120 gr de azúcar
- 40 gr de almidón de maíz
- Ralladura de 2 limones
- Zumo de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Mantequilla para engrasar el molde
Pasos
- Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde redondo de unos 22 cm.
- Coloca el queso fresco, la nata, los huevos, el azúcar, la maicena, la ralladura de limón, el zumo y la vainilla en un recipiente.
- Tritura la mezcla hasta obtener una crema completamente lisa y sin grumos.
- Vierte la preparación en el molde y alisa ligeramente la superficie.
- Hornea durante 35 a 40 minutos, hasta que la tarta esté cuajada y ligeramente dorada.
- Déjala enfriar por completo y refrigérala al menos 4 horas antes de servir para que adquiera una textura aún más cremosa.