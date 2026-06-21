Tarta de chocolate: la receta fácil y deliciosa que conquista paladares
Descubre la receta sencilla de tarta de chocolate que deleita a todos, ideal para cualquier ocasión y fácil de preparar en casa.
La tarta de chocolate es una de las recetas más irresistibles de la repostería casera. Con una base suave y un relleno intenso, se convierte en el postre perfecto para celebraciones, meriendas o simplemente para disfrutar de todo el sabor del chocolate en cada bocado. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta preparación destaca por su textura cremosa y su delicioso equilibrio entre dulzor e intensidad. Preparará una tarta de chocolate fácil, elegante y perfecta para sorprender a familiares y amigos.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
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- 300 gr de chocolate semiamargo
- 200 ml de crema de leche
- 3 huevos
- 80 g de azúcar
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá las galletitas de chocolate con la manteca derretida y cubrí la base de un molde desmontable.
- Derretí el chocolate semiamargo junto con la crema de leche hasta obtener una mezcla lisa y brillante.
- Batí los huevos con el azúcar e incorporalos a la mezcla de chocolate una vez que esté tibia.
- Volcá el relleno sobre la base y horneá durante 30 a 35 minutos, hasta que el centro esté firme pero ligeramente cremoso.
- Dejá enfriar completamente antes de desmoldar y servir.