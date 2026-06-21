Presenta:

Tendencias

|

tarta

Tarta de chocolate: la receta fácil y deliciosa que conquista paladares

Descubre la receta sencilla de tarta de chocolate que deleita a todos, ideal para cualquier ocasión y fácil de preparar en casa.

Candela Spann

La tarta de chocolate es una de esas recetas que nadie puede resistirse

La tarta de chocolate es una de esas recetas que nadie puede resistirse

Shutterstock

La tarta de chocolate es una de las recetas más irresistibles de la repostería casera. Con una base suave y un relleno intenso, se convierte en el postre perfecto para celebraciones, meriendas o simplemente para disfrutar de todo el sabor del chocolate en cada bocado. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce, esta preparación destaca por su textura cremosa y su delicioso equilibrio entre dulzor e intensidad. Preparará una tarta de chocolate fácil, elegante y perfecta para sorprender a familiares y amigos.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • Ingrediente
  • Ingrediente
  • 300 gr de chocolate semiamargo 300 gr de chocolate semiamargo
  • 200 ml de crema de leche 200 ml de crema de leche
  • 3 huevos 3 huevos
  • 80 g de azúcar 80 g de azúcar
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá las galletitas de chocolate con la manteca derretida y cubrí la base de un molde desmontable.
  • Derretí el chocolate semiamargo junto con la crema de leche hasta obtener una mezcla lisa y brillante.
  • Batí los huevos con el azúcar e incorporalos a la mezcla de chocolate una vez que esté tibia.
  • Volcá el relleno sobre la base y horneá durante 30 a 35 minutos, hasta que el centro esté firme pero ligeramente cremoso.
  • Dejá enfriar completamente antes de desmoldar y servir.

Archivado en

Notas Relacionadas