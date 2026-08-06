Los chef coinciden: la tarta de pollo sale más compacta si el pollo está bien frío
Asegurar una tarta de pollo más compacta y jugosa es posible con un sencillo truco de cocina: enfriar el pollo antes de desmenuzarlo para el relleno.
La tarta de pollo es una de esas recetas clásicas de la cocina casera que nunca fallan. Con un relleno bien cremoso, abundante pollo desmenuzado y una masa dorada y crocante, es una opción ideal para preparar con anticipación para el almuerzo o la cena.
En la cocina hay un secreto para conseguir una tarta con un relleno mucho más sabroso y firme: dejá que el pollo se enfríe antes de desmenuzarlo e incorporarlo al relleno. Así conserva mejor sus jugos y evita que la masa se humedezca durante la cocción. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 tapas para tarta
- 500 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1 cebolla grande picada
- ½ morrón rojo picado
- 2 cucharadas de aceite
- 150 gr de queso crema
- 100 gr de mozzarella rallada
- 2 huevos duros picados
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de orégano
- Sal y pimienta a gusto
- 1 huevo para pincelar
Pasos
- Calentá el aceite y rehogá la cebolla junto con el morrón hasta que estén tiernos.
- Incorporá el pollo desmenuzado, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Cociná durante unos minutos y retiralo del fuego.
- Agregá el queso crema, la mozzarella y los huevos duros, mezclando hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta es utilizar el pollo completamente frío antes de mezclarlo con el resto de los ingredientes. Así el relleno queda más firme, jugoso y no humedece la masa.
- Forrá un molde con una tapa para tarta, colocá el relleno y cubrí con la otra tapa. Cerrá bien los bordes y realizá un pequeño corte en el centro para que salga el vapor.
- Pincelá con el huevo batido.
- Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada.