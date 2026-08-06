Los chef coinciden: la tarta de pollo sale más compacta si el pollo está bien frío

Pasos

Calentá el aceite y rehogá la cebolla junto con el morrón hasta que estén tiernos.

Incorporá el pollo desmenuzado, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Cociná durante unos minutos y retiralo del fuego.

Agregá el queso crema, la mozzarella y los huevos duros, mezclando hasta integrar.

El gran secreto de esta receta es utilizar el pollo completamente frío antes de mezclarlo con el resto de los ingredientes. Así el relleno queda más firme, jugoso y no humedece la masa.

Forrá un molde con una tapa para tarta, colocá el relleno y cubrí con la otra tapa. Cerrá bien los bordes y realizá un pequeño corte en el centro para que salga el vapor.

Pincelá con el huevo batido.