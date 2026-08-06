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Los chef coinciden: la tarta de pollo sale más compacta si el pollo está bien frío

Asegurar una tarta de pollo más compacta y jugosa es posible con un sencillo truco de cocina: enfriar el pollo antes de desmenuzarlo para el relleno.

Candela Spann

tarta de pollo: la receta que le gusta a todos

tarta de pollo: la receta que le gusta a todos

Shutterstock

La tarta de pollo es una de esas recetas clásicas de la cocina casera que nunca fallan. Con un relleno bien cremoso, abundante pollo desmenuzado y una masa dorada y crocante, es una opción ideal para preparar con anticipación para el almuerzo o la cena.

En la cocina hay un secreto para conseguir una tarta con un relleno mucho más sabroso y firme: dejá que el pollo se enfríe antes de desmenuzarlo e incorporarlo al relleno. Así conserva mejor sus jugos y evita que la masa se humedezca durante la cocción. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 tapas para tarta 2 tapas para tarta
  • 500 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada 500 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 1 cebolla grande picada 1 cebolla grande picada
  • ½ morrón rojo picado ½ morrón rojo picado
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • 150 gr de queso crema 150 gr de queso crema
  • 100 gr de mozzarella rallada 100 gr de mozzarella rallada
  • 2 huevos duros picados 2 huevos duros picados
  • 1 cucharadita de pimentón 1 cucharadita de pimentón
  • ½ cucharadita de orégano ½ cucharadita de orégano
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • 1 huevo para pincelar 1 huevo para pincelar
Pasos
  • Calentá el aceite y rehogá la cebolla junto con el morrón hasta que estén tiernos.
  • Incorporá el pollo desmenuzado, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Cociná durante unos minutos y retiralo del fuego.
  • Agregá el queso crema, la mozzarella y los huevos duros, mezclando hasta integrar.
  • El gran secreto de esta receta es utilizar el pollo completamente frío antes de mezclarlo con el resto de los ingredientes. Así el relleno queda más firme, jugoso y no humedece la masa.
  • Forrá un molde con una tapa para tarta, colocá el relleno y cubrí con la otra tapa. Cerrá bien los bordes y realizá un pequeño corte en el centro para que salga el vapor.
  • Pincelá con el huevo batido.
  • Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada.

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