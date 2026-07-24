¿Contás con poco de tiempo? Esta tarta de espinaca preparala en 10 minutos
Con solo 10 minutos de preparación, esta receta de tarta de espinaca se convierte en tu aliada perfecta para almuerzos o cenas rápidas y caseras.
La tarta de espinaca súper express es una de esas recetas que te salvan cualquier almuerzo o cena. Con ingredientes simples, una preparación de apenas 10 minutos y un resultado delicioso, es una opción práctica para disfrutar de una comida casera sin complicaciones. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un truco que hace esta tarta sea todavía más rápida: no cocinar la espinaca previamente. Al mezclarla directamente con el resto de los ingredientes, se cocina perfectamente en el horno, conserva su sabor y te ahorra tiempo y utensilios.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
35 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 2 tapas para tarta
- 500 gr de espinaca fresca picada
- 3 huevos
- 200 gr de queso cremoso en cubos
- 200 gr de queso crema
- 100 gr de queso rallado
- Sal y pimienta
Pasos
- Colocá la espinaca picada, los huevos, el queso crema, el queso rallado, la sal y la pimienta en un bowl. Mezclá todo hasta integrar.
- Forrá una tartera con una de las tapas para tarta y volcá el relleno.
- Distribuí los cubos de queso cremoso por toda la superficie.
- Cubrí con la segunda tapa, cerrá bien los bordes y hacé un pequeño corte en el centro para que salga el vapor.
- Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 minutos, hasta que la masa esté dorada y crocante.