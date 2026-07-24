¿Contás con poco de tiempo? Esta tarta de espinaca preparala en 10 minutos

La tarta de espinaca súper express es una de esas recetas que te salvan cualquier almuerzo o cena. Con ingredientes simples, una preparación de apenas 10 minutos y un resultado delicioso, es una opción práctica para disfrutar de una comida casera sin complicaciones. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un truco que hace esta tarta sea todavía más rápida: no cocinar la espinaca previamente. Al mezclarla directamente con el resto de los ingredientes, se cocina perfectamente en el horno, conserva su sabor y te ahorra tiempo y utensilios.