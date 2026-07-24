WhatsApp puede suspender tu cuenta de forma permanente por estos motivos

WhatsApp advierte sobre la suspensión de cuentas por el empleo de apps no autorizadas, detallando los riesgos de seguridad y privacidad para los usuarios.

WhatsApp advirtió que los usuarios que utilicen aplicaciones no oficiales para acceder al servicio corren el riesgo de que su cuenta sea suspendida. La empresa explicó que estas versiones desarrolladas por terceros infringen sus Condiciones del servicio y, además, pueden comprometer la seguridad y privacidad de la información.

Según detalló la aplicación de mensajería, las cuentas que continúen utilizando este tipo de herramientas pueden sufrir bloqueos temporales, permanentes o restricciones de funcionamiento, por lo que recomienda migrar cuanto antes a la aplicación oficial descargada desde las tiendas autorizadas.

Las aplicaciones modificadas pueden comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios. ¿Qué aplicaciones pueden provocar la suspensión de una cuenta? WhatsApp aclaró que las llamadas aplicaciones no oficiales son versiones modificadas de la plataforma creadas por terceros. Estas incorporan funciones que no existen en la app oficial, pero no cuentan con el respaldo de Meta ni cumplen con sus estándares de seguridad.

Entre los ejemplos mencionados por la compañía se encuentran:

GB WhatsApp

FM WhatsApp

TM WhatsApp

TeleMessage

Otras versiones modificadas de WhatsApp desarrolladas por terceros. ¿Por qué WhatsApp no recomienda utilizarlas? La empresa explicó que estas aplicaciones pueden poner en riesgo la información personal de los usuarios porque no es posible verificar sus medidas de seguridad y privacidad. Entre los principales riesgos se encuentran: