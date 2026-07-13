Descubrí la irresistible tarta de coco y dulce de leche: una receta fácil de hacer

Esta tarta es el encuentro entre dos pasiones argentinas: el dulce de leche y el coco. La base consiste en una masa quebrada casera, con un suave sabor a manteca que no tiene nada que envidiarle a las compradas. Eso sí, el truco de esta receta está en tostar el coco rallado antes de integrarlo, ya que el calor desarrolla los aceites naturales y duplica el sabor. ¡Manos a la obra!