Descubrí la irresistible tarta de coco y dulce de leche: una receta fácil de hacer
Prepará una deliciosa tarta de coco y dulce de leche con esta receta fácil que se puede hacer en casa con ingredientes sencillos.
Esta tarta es el encuentro entre dos pasiones argentinas: el dulce de leche y el coco. La base consiste en una masa quebrada casera, con un suave sabor a manteca que no tiene nada que envidiarle a las compradas. Eso sí, el truco de esta receta está en tostar el coco rallado antes de integrarlo, ya que el calor desarrolla los aceites naturales y duplica el sabor. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
Para la masa
- 250 g de harina 0000
- 125 g de manteca fría, en cubos
- 75 g de azúcar impalpable
- 1 yema
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1-2 cucharadas de agua helada (si es necesario)
Para el relleno
- 1 lata de leche condensada (397 g)
- 2 tazas de coco rallado
- 3 huevos
- 1/4 taza de crema de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/4 taza de leche
Para armar
- 300 g de dulce de leche repostero
- Coco rallado tostado para decorar
Paso a paso de la receta
- En un bowl, mezclá la harina tamizada con el azúcar impalpable y la sal. Agregá la manteca fría en cubos y frotá con los dedos rápidamente hasta obtener una arena gruesa con pedacitos de manteca del tamaño de arvejas. Incorporá la yema y la vainilla. Si la masa no se une, agregá 1 cucharada de agua helada. Formá un disco, envolvé en film y refrigerá 30 minutos.
- Precalentá el horno a 180°C. Sobre mesada enharinada, estirá la masa fría hasta 3 mm de espesor. Forrá un molde desmontable de 24 cm, presionando bien contra el fondo y los bordes. Pinchá el fondo con tenedor, cubrí con papel manteca y legumbres secas o arroz. Horneá 15 minutos, sacá el peso y horneá 8-10 minutos más hasta que esté dorada. Dejá enfriar completamente.
- En una sartén seca a fuego medio, tostá el coco rallado 3-4 minutos revolviendo constantemente hasta que esté dorado y huela intenso. No lo dejes solo: se quema en segundos. Reservá la mitad para decorar.
- En un bowl, batí los huevos con la leche condensada hasta integrar. Agregá la crema de leche, la vainilla, la leche y el coco tostado reservado para el relleno. Mezclá hasta integrar.
- Extendé el dulce de leche sobre la base precocida fría, formando una capa uniforme de aproximadamente 5 mm. Verté el relleno de coco encima, alisá con espátula.
- Llevá al horno por 30-35 minutos hasta que el centro esté cuajado y la superficie, dorada con bordes ligeramente tostados.
- Dejá reposar 30 minutos a temperatura ambiente, luego refrigerá mínimo 3 horas. La tarta termina de cuajar al enfriar.
- Espolvoreá coco rallado tostado por encima antes de servir. ¡Y listo!