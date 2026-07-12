Celeste Cid cumplió una promesa mundialista y le dijo chau a su pelo: ¡mirá!

Celeste Cid cumplió una promesa y se despidió de su larga cabellera tras la victoria de Argentina. No te pierdas las fotos en la nota.

Celeste Cid sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical y contó que la idea nació de una promesa que hizo antes del partido de Argentina contra Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026.

La actriz decidió retomar un corte que ya la había acompañado en sus inicios, cuando brillaba en la pantalla con Resistiré. En sus historias de Instagram, Celeste compartió fotos del nuevo look y también reveló cómo fue el proceso detrás de la decisión.

Uno de los momentos más comentados fue el intercambio con su estilista, que antes del partido le había dicho: “Si gana Argentina, cortamos mañana”. Cumplida la victoria, ella respondió con el meme del “Auxilio”, una ocurrencia que generó risas entre sus seguidores.

Los comentarios no se hicieron esperar y los elogios llegaron desde distintos ángulos en el posteo donde mostró el resultado final, y donde ella escribió: “Toca bancar”.