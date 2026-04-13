Celeste Cid y un nuevo estilo que dejó a todos boquiabiertos

Celeste Cid impactó con un cambio radical y un color naranja intenso. ¡Conocé todos los detalles de su look en la nota!

Celeste Cid no necesitó grandes anuncios para presentar su cambio de look. “Pasaron cosas”, escribió en redes, y con esa frase sencilla dejó que la imagen hiciera el resto. El resultado fue una transformación contundente, mostrándose con el pelo corto, un flequillo recto y un tono naranja intenso que rompió con todo lo anterior.

La publicación capturó el momento exacto del proceso, con el estilista trabajando sobre su cabello. El corte retomaba una silueta que ya había usado en el pasado, pero el color lo transformó por completo. El naranja, tan llamativo como poco convencional, generó un contraste fuerte con su imagen previa.

Colegas y seguidores inundaron la publicación con elogios, desde el “Todo te queda bien, diosa” de Natalie Pérez hasta el “Naaa ‘wenooooo’” de Brenda Gandini, pasando por el “wow” de Gimena Accardi. Más allá de la recepción, lo interesante fue cómo el nuevo look dejó en evidencia la tendencia creciente de usar el color como herramienta de expresión.

En este caso, el naranja no solo modificó su estética, sino también la energía que transmite, mientras que el flequillo recto, por su parte, le dio estructura y equilibrio, funcionando como contrapunto a la intensidad del color.