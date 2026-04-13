Quién es el diseñador textil que reinterpreta trajes de época con materiales reciclados: mirá lo que hace

La fusión entre la investigación del pasado y la creación de piezas únicas encuentra un exponente singular en Mendoza . A través de una estética que dialoga con el drama y la sofisticación de otros siglos, la producción textil se aleja de lo convencional para convertirse en un testimonio visual. Esta labor, que entrelaza la docencia, la literatura y el coleccionismo, es liderada por el profesor y creativo Jorge Luis Méndez Arriagada.

El vínculo con las telas y las agujas comenzó en el entorno familiar, donde la costura era una práctica cotidiana transmitida entre generaciones. Aunque durante años esta pasión permaneció en pausa, resurgió en el ámbito escolar ante la necesidad de generar propuestas escénicas para sus alumnos. Al respecto, el diseñador recuerda: “yo comencé con el tema de los vestuarios desde que era un niño, mi mamá tenías dos muñecas grandes y yo les hacía ropa, pero ya eran vestuarios, no les hacía ropa convencional”.

Lo que inició como una solución práctica ante la escasez de insumos nuevos, evolucionó hacia un manifiesto ético y artístico sobre la sostenibilidad. La elección de trabajar exclusivamente con elementos recuperados no solo define su línea de diseño, sino que le otorga una profundidad conceptual que la moda industrial suele ignorar. El entrevistado destacó en su charla con MDZ: “El material reciclado lo usé porque como no tenía telas y plata para comprar, entonces para hacer vestuarios de los alumnos empecé a ocupar lo que había: manteles, sábanas, ropa en desuso”.

Esta transición de lo utilitario a lo artístico marcó un punto de inflexión en su carrera. Al notar que la complejidad y el peso de sus creaciones dificultaban su uso recreativo, decidió elevarlas a la categoría de exhibición. Según explica el autor: “Me di cuenta que eran muy muy dramáticos, muy grandes, llevaban mucha tela cada uno de los trajes, habían quedado pesados; entonces no servían para alquilar porque no eran cómodos para alquilarlos para una fiesta”.

La formación académica en historia y su pasión por el cine de época nutren cada detalle de sus colecciones. Cada traje es una investigación en sí misma que busca rescatar la mística de los vestidos antiguos, especialmente aquellos cargados de simbolismo social. Sobre su fascinación por el pasado, Méndez Arriagada afirma: “Lo de los vestuarios de época se me dio porque siempre me gustaron las películas de época y porque siento que todo lo que es histórico en el mundo de la moda antes era mucho más dramático en todo el vestuario”.

Jorge Luis Méndez colecciones (27) Un diseño sustentable que reinterpreta la estética de los antiguos vestidos de época, en esta imagen una reinterpretación de María Antonieta y su corte, usados en una producción escénica de alto impacto visual en 2014. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez

Uno de los hitos más recordados en su trayectoria fue la presentación de una serie de piezas blancas que exploraban la figura nupcial desde una perspectiva fantasmagórica. Aquella propuesta buscaba interpelar al espectador sobre los mandatos y las realidades ocultas tras el velo. El creativo detalla: “los vestidos de novia siempre me han gustado mucho, tanto en lo tradicional como en todos los significados que tiene, todo lo que está detrás de un vestido de novia, sobre todo en el pasado cuando los matrimonios eran arreglados”.

El arte textil como puente cultural en Mendoza

La proyección de su obra ha alcanzado espacios de gran relevancia cultural en la provincia, logrando que el vestuario dialogue directamente con la literatura. Desde intervenciones en la Feria del Libro hasta performances en espacios de arte, su trabajo propone una lectura multidisciplinaria. En sus propias palabras: “todos los contenidos yo los vuelco a los diseños para que sean con mucho significado; por ejemplo ahora que voy estudiando y voy rindiendo en la carrera de psicología, inevitablemente voy pensando en vestuarios que haría para explicar diversos temas”.

Jorge Luis Méndez colecciones (23) Carnaval veneciano, una elaborada propuesta que el diseñador lució en la Festa in Piazza 2026. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez

Finalmente, su legado se consolida no solo en las pasarelas o salas de exposición, sino en la memoria impresa de sus investigaciones sobre Tunuyán y la gesta sanmartiniana. Para él, cada prenda es una extensión de su labor como cronista de su tierra. Jorge Luis concluye: “todo en lo que me he capacitado de algún modo o de otro va a parar al diseño de vestuario, a las obras textiles”.

La labor creativa de este artista no puede disociarse de su rigurosa formación académica y su compromiso con la memoria del Valle de Uco. Como historiador, ha sido galardonado por su capacidad para rescatar la identidad local a través de una sólida producción literaria que incluye títulos fundamentales como Historia de Tunuyán (2017) y San Martín en Tunuyán (2017). Su bibliografía se completa con obras como La construcción del tiempo y el espacio (2019) y Genealogías de Tunuyán (2020), textos donde explora las raíces de las familias pioneras. Esta faceta de investigador se traslada también al plano digital mediante su plataforma en Facebook, "Historia de Tunuyán", donde una comunidad de más de 17.000 seguidores interactúa con el patrimonio regional. Sobre esta dualidad entre el archivo y el taller, el profesional explica: “yo me siento profesor de historia y lo que me gusta es investigar; entonces todo lo que he estudiado y los libros que he escrito de algún modo alimentan el concepto de mis trajes”.

Mirá la galería de fotos de algunos de los diseños de este artista mendocino:

Jorge Luis Méndez colecciones La primera colección del artista en una exposición performática en el Espacio cultural Julio Le Parc. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (2) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (5) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (7) Exposición en la Nave Cultural, año 2019. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (8) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (9) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (13) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (15) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (16) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (17) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (18) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (19) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (20) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (21) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (22) Las Patrias de San Martín, MAM 2024. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (24) Carnaval veneciano. Festa in Piazza 2026. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (26) Carnaval veneciano. Festa in Piazza, año 2026. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (28) María Antonieta paras Mostrix Producciones, Fiesta Nacional del Teatro año 2018. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (30) Para vestir santos, Iglesia antigua de Tunuyán, año 2021. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (31) Para vestir santos, Iglesia antigua de Tunuyán, año 2021. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (32) Para vestir santos, Iglesia antigua de Tunuyán, año 2021. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (33) Para vestir santos, Iglesia antigua de Tunuyán, año 2021. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (34) Para vestir santos, Iglesia antigua de Tunuyán, año 2021. Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (37) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (38) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (39) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (40) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (41) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (42) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (43) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada

Jorge Luis Méndez colecciones (45) Foto: Cortesía Jorge Luis Méndez Arriagada