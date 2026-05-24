La moda del futuro podría fabricarse con fibras proteicas sostenibles

La industria textil experimenta una transformación con nuevas fibras proteicas capaces de reemplazar telas contaminantes y derivados sintéticos. El avance apunta a una moda más sostenible , biodegradable y eficiente, con materiales inspirados en proteínas naturales que reducen el impacto ambiental y el consumo energético. Grandes marcas y diseñadores ya siguen de cerca esta innovación global.

Las nuevas fibras proteicas pueden fabricarse a partir de proteínas naturales, fermentación y biotecnología. El objetivo es crear prendas resistentes, suaves y biodegradable s que reduzcan residuos textil es.

Embed - Un gran avance en la moda textil sostenible

Las fibras proteicas textiles son hilos compuestas por aminoácidos que provienen de fuentes naturales (de origen animal, como la lana y la seda, o de fuentes artificiales procesadas). Son valoradas en la industria de la moda por su elasticidad, resiliencia, capacidad para retener el calor y porque resultan agradables al tacto.

Especialistas aseguran que estas fibras podrían disminuir el uso de poliéster y materiales derivados del petróleo. Además, requieren menos agua y energía durante su producción. Varias marcas europeas de lujo y diseño sustentable ya comenzaron pruebas para incorporar estos materiales en futuras colecciones.

La tendencia ecológica que redefine la industria fashion

La innovación en fibras proteicas sostenibles crece especialmente en Alemania, Estados Unidos y Países Bajos, donde empresas textiles y laboratorios desarrollan telas biodegradables inspiradas en proteínas naturales y procesos de fermentación.

El interés por la moda ecológica crece especialmente entre consumidores jóvenes que priorizan el diseño, la ética y la sostenibilidad.

Fuentes consultadas: Business of Fashion y Positive News

FUENTE: Business of Fashion