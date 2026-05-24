La moda del futuro podría fabricarse con fibras proteicas sostenibles
Nuevas fibras biodegradables prometen revolucionar la moda sostenible con materiales más ecológicos y resistentes.
La industria textil experimenta una transformación con nuevas fibras proteicas capaces de reemplazar telas contaminantes y derivados sintéticos. El avance apunta a una moda más sostenible, biodegradable y eficiente, con materiales inspirados en proteínas naturales que reducen el impacto ambiental y el consumo energético. Grandes marcas y diseñadores ya siguen de cerca esta innovación global.
La revolución textil ya comenzó
Las nuevas fibras proteicas pueden fabricarse a partir de proteínas naturales, fermentación y biotecnología. El objetivo es crear prendas resistentes, suaves y biodegradables que reduzcan residuos textiles.
Las fibras proteicas textiles son hilos compuestas por aminoácidos que provienen de fuentes naturales (de origen animal, como la lana y la seda, o de fuentes artificiales procesadas). Son valoradas en la industria de la moda por su elasticidad, resiliencia, capacidad para retener el calor y porque resultan agradables al tacto.
Cómo cambiaría la moda sustentable en 2026
Especialistas aseguran que estas fibras podrían disminuir el uso de poliéster y materiales derivados del petróleo. Además, requieren menos agua y energía durante su producción. Varias marcas europeas de lujo y diseño sustentable ya comenzaron pruebas para incorporar estos materiales en futuras colecciones.
La tendencia ecológica que redefine la industria fashion
La innovación en fibras proteicas sostenibles crece especialmente en Alemania, Estados Unidos y Países Bajos, donde empresas textiles y laboratorios desarrollan telas biodegradables inspiradas en proteínas naturales y procesos de fermentación.
El interés por la moda ecológica crece especialmente entre consumidores jóvenes que priorizan el diseño, la ética y la sostenibilidad.
Fuentes consultadas: Business of Fashion y Positive News
FUENTE: Business of Fashion