Hollywood vuelve al exceso: brillo, moda exagerada y glamour extremo
Las celebridades cambian la estética global: vuelven los looks llamativos, el brillo y la moda con impacto visual.
Las estrellas más influyentes del cine y la música están dejando atrás los estilos neutros para apostar por una imagen más exagerada, glamorosa y emocional. Vestidos metálicos, cuero, transparencias y looks retro dominan recitales y alfombras rojas. En el país la tendencia ya empieza a influir en la moda urbana, los boliches y festivales.
Las estrellas vuelven a construir personajes
La moda de las celebridades cambió fuerte en el último año. Las grandes figuras del espectáculo ya no buscan verse “simples” o discretas: ahora apuestan por looks que generen impacto inmediato en redes sociales y eventos globales.
Taylor Swift, por ejemplo, transformó su imagen con botas altas, brillo, lentejuelas y estilismos inspirados en el pop de los años 2000. Sus recitales funcionan como una enorme pasarela estética que después se replica en TikTok, Instagram y moda urbana.
También Zendaya se convirtió en referencia mundial gracias a vestidos futuristas, siluetas exageradas y producciones visuales casi cinematográficas. Cada aparición pública genera tendencias instantáneas en maquillaje, peinados y diseño de moda.
El regreso del glamour exagerado
La música pop empuja esta nueva estética visual. Dua Lipa recupera el brillo metálico, los corsets, el cuero y la estética disco noventosa, mientras Beyoncé volvió a imponer escenografías gigantes, vestuario futurista y un glamour extremo pensado para convertirse en espectáculo visual global.
En el cine sucede algo parecido. Timothée Chalamet rompió con el traje masculino clásico usando transparencias, colores intensos y accesorios llamativos. La moda masculina empieza así a perder rigidez y a acercarse más al show y la expresión artística.
Cómo puede impactar en Argentina
Esta transformación ya empieza a sentirse en Argentina. Los looks nocturnos recuperan brillo, texturas, plataformas y prendas más jugadas. En boliches, recitales y festivales aparecen outfits inspirados en la estética pop internacional y en la nostalgia dosmilera. De este modo la nueva lógica estética busca algo claro: llamar la atención, emocionar y generar imágenes memorables.
Fuentes consultadas: Vogue, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Elle France y Vogue Germany.