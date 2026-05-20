Hollywood vuelve al exceso: brillo, moda exagerada y glamour extremo

Las estrellas más influyentes del cine y la música están dejando atrás los estilos neutros para apostar por una imagen más exagerada, glamorosa y emocional. Vestidos metálicos, cuero, transparencias y looks retro dominan recitales y alfombras rojas. En el país la tendencia ya empieza a influir en la moda urbana, los boliches y festivales.

Taylor Swift se convirtió en una de las figuras que mejor representa el regreso del glamour pop, con looks llenos de brillo.

La moda de las celebridades cambió fuerte en el último año. Las grandes figuras del espectáculo ya no buscan verse “simples” o discretas: ahora apuestan por looks que generen impacto inmediato en redes sociales y eventos globales.

Taylor Swift , por ejemplo, transformó su imagen con botas altas, brillo, lentejuelas y estilismos inspirados en el pop de los años 2000. Sus recitales funcionan como una enorme pasarela estética que después se replica en TikTok, Instagram y moda urbana.

También Zendaya se convirtió en referencia mundial gracias a vestidos futuristas, siluetas exageradas y producciones visuales casi cinematográficas. Cada aparición pública genera tendencias instantáneas en maquillaje, peinados y diseño de moda.

El regreso del glamour exagerado

La música pop empuja esta nueva estética visual. Dua Lipa recupera el brillo metálico, los corsets, el cuero y la estética disco noventosa, mientras Beyoncé volvió a imponer escenografías gigantes, vestuario futurista y un glamour extremo pensado para convertirse en espectáculo visual global.

En el cine sucede algo parecido. Timothée Chalamet rompió con el traje masculino clásico usando transparencias, colores intensos y accesorios llamativos. La moda masculina empieza así a perder rigidez y a acercarse más al show y la expresión artística.

Cómo puede impactar en Argentina

Esta transformación ya empieza a sentirse en Argentina. Los looks nocturnos recuperan brillo, texturas, plataformas y prendas más jugadas. En boliches, recitales y festivales aparecen outfits inspirados en la estética pop internacional y en la nostalgia dosmilera. De este modo la nueva lógica estética busca algo claro: llamar la atención, emocionar y generar imágenes memorables.

Fuentes consultadas: Vogue, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Elle France y Vogue Germany.