La escarapela dejó de ser clásica: los diseños artesanales que son furor este año

Durante años, la escarapela estuvo asociada casi exclusivamente a los actos escolares y las fechas patrias. Pequeña, clásica y muchas veces de cintas, era un símbolo que aparecía cada mayo y desaparecía apenas terminaban las celebraciones. Sin embargo, algo cambió.

En los últimos años, la escarapela comenzó a ocupar un nuevo lugar : el de accesorio de diseño. Redes sociales como Instagram y Pinterest impulsaron una transformación estética que convirtió a este símbolo patrio en una pieza artesanal donde conviven bordados, perlas, monedas, tejidos, strass y hasta estilos inspirados en tendencias como el coquette.

La tendencia se refleja en emprendedores y diseñadores que reinterpretan la escarapela tradicional con una mirada contemporánea, artesanal y profundamente vinculada a la identidad argentina.

La nueva generación de escarapelas dejó atrás los formatos más tradicionales para acercarse al universo de la moda y los accesorios handmade.

Hoy aparecen versiones tejidas, bordadas, con cristales, puntillas, mostacillas y materiales reciclados. Muchas incluso se producen como piezas únicas y personalizadas.

En redes sociales, las búsquedas vinculadas a escarapelas de autor crecen notablemente en las semanas previas al 25 de Mayo, especialmente entre usuarios que buscan complementar outfits, participar en actos escolares o simplemente llevar un diseño distinto.

escaraplea de lucalú Escarapela tejida de Lucalú.

Tejidos, brillo y trabajo artesanal

Uno de los emprendimientos que refleja esta tendencia es Lucalú, donde las escarapelas tejidas completamente a mano suman detalles brillantes y versiones renovadas de modelos clásicos.

Las piezas están confeccionadas artesanalmente desde la selección de materiales hasta el armado final, permitiendo personalizar diseños y crear accesorios pensados para distintas ocasiones.

La tendencia del tejido artesanal también aparece en propuestas como Calaverita, donde las escarapelas son elaboradas en fieltro y pueden personalizarse incluso con nombres propios, reforzando el valor emocional y único de cada pieza.

escarapela de calaverita Escarapela de fieltro de Calaverita.

Perlas, monedas antiguas y estética vintage

Otro de los estilos que más creció en los últimos años es el de las escarapelas joya. La marca Fares, por ejemplo, trabaja diseños realizados con monedas argentinas antiguas, cuentas, strass y perlas, transformando el símbolo patrio en un accesorio sofisticado y llamativo.

escarapela de fares Escarapela de Fares.

En la misma línea aparece Rococó, emprendimiento de Entre Ríos que desarrolló “Himno”, una escarapela que combina los clásicos colores celeste y blanco con gemas, brillo y una antigua moneda argentina en el centro.

La pieza busca reinterpretar uno de los símbolos patrios más tradicionales desde una mirada elegante y contemporánea, manteniendo al mismo tiempo una fuerte carga identitaria.

escarapela de rococó Escarapela de Rococó.

La influencia de Instagram y las tendencias de moda

Especialistas en moda y consumo digital explican que Instagram tuvo un rol clave en esta transformación. La estética visual de las redes sociales impulsó una nueva valorización de los objetos artesanales y personalizados. En ese contexto, la escarapela comenzó a integrarse a looks, blazers, tapados y outfits patrios con una lógica más cercana a los accesorios de diseño que a los símbolos escolares tradicionales.

También crecieron las propuestas vinculadas a tendencias como el estilo coquette, donde predominan moños, puntillas, telas románticas y detalles vintage.

La marca mendocina Las Plumas es uno de los ejemplos de esta corriente, con escarapelas de gran tamaño, puntillas de algodón y broches antiguos reciclados que transforman cada pieza en un accesorio con historia.

Las plumas escarapela El moño escarapela de Las Plumas.

La escarapela y una nueva identidad

Más allá de las tendencias, el fenómeno refleja también una resignificación cultural de la escarapela. Lejos de perder valor simbólico, muchos diseñadores buscan justamente reforzar el vínculo emocional con los símbolos patrios a través del trabajo artesanal, los materiales nobles y la producción local.

Así, la escarapela deja de ser solamente un distintivo para convertirse en una pieza que combina identidad, diseño y creatividad. Y en tiempos donde las redes sociales convierten cada detalle en una expresión estética, incluso uno de los símbolos más tradicionales de Argentina encontró una nueva forma de reinventarse.