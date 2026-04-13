El fin del "enólogo rockstar": por qué las marcas de las bodegas vuelven a ganarle al ego

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que las fichas técnicas de los vinos parecían programas de mano de un teatro de Broadway. El nombre del enólogo aparecía en letras de molde, casi eclipsando a las bodegas y, en ocasiones, al propio terruño. Era la era del "Enólogo Rockstar" : figuras carismáticas que, con su sola firma, garantizaban puntajes, ventas y un aura de infalibilidad.

Sin embargo, el mercado global está enviando señales claras de un cambio de ciclo. El modelo de la hiper-personalización está agotado. Estamos asistiendo al regreso de la consistencia institucional , donde la marca —como concepto paraguas y promesa de calidad a largo plazo— recupera su trono por encima de la individualidad de quien decide el punto de cosecha.

El fenómeno del enólogo estrella fue, en su momento, una herramienta de marketing brillante para humanizar el vino. Pero esa estrategia hoy choca con una realidad comercial: el consumidor moderno busca seguridad y pertenencia .

Si miramos a las grandes regiones históricas —Bordeaux, Champagne o los referentes de Rioja—, el mensaje es unívoco: las personas pasan, las casas quedan. El valor reside en el estilo histórico y en la confiabilidad de la etiqueta, no en el cambio de estilo que un nuevo profesional pueda imponer según su preferencia personal.

¿Por qué este cambio es necesario para la salud del negocio?

Sustentabilidad comercial: Una marca fuerte no depende del contrato de una persona. El capital de una bodega es su nombre y su historia.

Claridad para el consumidor: El "enólogo rockstar" solía traer consigo un séquito de seguidores, pero cuando se marchaba, se llevaba la identidad del vino con él.

Escalabilidad: Para competir en el mundo, Argentina necesita marcas potentes que puedan traccionar volumen y precio promedio. La mística del autor funciona para nichos; la marca conquista góndolas.

El contexto argentino: Madurez por necesidad

En la coyuntura actual de la vitivinicultura argentina, marcada por la caída del consumo interno y una competencia feroz en las exportaciones, el modelo de "autor" se vuelve un riesgo financiero. Las bodegas locales están entendiendo que, para sobrevivir a las crisis cíclicas de nuestra economía, deben construir activos que trasciendan nombres propios.

Hoy, el éxito de una bodega argentina ya no se mide por cuántas fotos protagoniza su técnico, sino por su capacidad de interpretar el ADN de la casa y proyectarlo al futuro sin distorsiones. El vino argentino está madurando: estamos dejando atrás la adolescencia de los personalismos para entrar en una etapa de institucionalidad profesional. El rock es divertido, claro, pero para venderle al mundo con solidez, necesitamos más orquestas y menos solistas.

Es tiempo de que la etiqueta vuelva a ser la verdadera protagonista.