Fuerte polémica por el utópico diseño de un instagramer mendocino: pasear en un zanjón

El diseño urbano del conocido zanjón propuesto por el influencer mendocino Gonzalo Torrent desató una fuerte polémica en redes sociales sobre la viabilidad de transformar estos cauces. Mientras algunos rescatan el valor estético de su propuesta, muchos usuarios sostienen que no se tuvieron en cuenta las funciones hidráulicas de contención ante las fuertes tormentas que se producen anualmente.

El diseño del creador de contenido mendocino Gonzalo Torrent contiene terrazas de madera y abundante vegetación dentro del cauce. Foto: Captura Instagram @gonza_torrent El origen de la polémica: un parque lineal en el cauce El creador digital Gonzalo Torrent encendió el debate con un video titulado "Gracias a esto Mendoza no se inunda", filmado en el emblemático zanjón Frías, justo en el límite que divide Godoy Cruz de la Ciudad de Mendoza. En la actualidad, el paisaje real muestra un cauce seco y descuidado: un lecho de tierra gris, rocas dispersas, escaso hilo de agua estancada y paredes de hormigón desgastadas con grafitis, delimitado por una reja verde que separa el canal de la vereda pública. Ante este panorama, y apelando a sus dos años de estudios en arquitectura, Torrent propuso una transformación radical. Su diseño digital proyecta un río cristalino fluyendo entre piedras ordenadas, rodeado de frondosa vegetación, terrazas de madera escalonadas con bancos para tomar mates, paseos peatonales arbolados y una moderna bicisenda integrada al entorno, toda una fantasía inspirada en otros sitios del mundo.

Mirá el video que compartió el joven en redes sociales: Gonzalo Torrent propuso un cambio estético para un conocido zanjón. Video: Instagram @gonza_torrent La propuesta no tardó en viralizarse y dividir las aguas entre los internautas, quienes dejaron sus opiniones reflejadas en los comentarios. Por un lado, quienes defendieron la iniciativa con mente abierta destacaron la posibilidad de replicar modelos internacionales o locales con expresiones como: “Super idea! Me recuerda a lo que desarrollaron en los suburbios de Paris con el Senna!.. idea maravillosa” o “Cuánto hate en comentarios, no se nada de arquitectura pero lo que plantea el pibe lo vi en varias ciudades del mundo. La vida es más linda chicos cuando escuchamos con mente abierta, capaz aprendemos algo”. En sintonía con rescatar el uso del espacio público existente, otros usuarios sumaron matices constructivos al debate: “Veo mucho hater, banco la IDEA de poder hacer algo, siempre que se piense en todas las situaciones posibles claramente.Pero como bien decis vos, hay ciudades que ya tienen obras de este tipo” y “En ciudad, en el límite con la Heras, el zanjón de los ciruelos tienen un parquizado con bicisenda que los vecinos aprovechan, no sé el tema de la terraza xq creo que en las crecidas efectivamente se llevaría todo, pero es cierto que la lateral podría ser mejor. Igual justo ese está en pleno centro...es complicado...”.

Por otro lado, las críticas más duras apuntaron a la inviabilidad estructural del proyecto ante las amenazas climáticas de Mendoza, manifestándose con crudeza: “Cuando hay crecidas llegan a desbordarse.. no podes hacer nada ahí dentro.. lo mas ridículo que escuche en mi vida”. De manera más técnica, un especialista advirtió detalladamente los riesgos de la intervención: “Lo que vos imaginaste en el modelo que propones y que publicas en foto es inviable. Si ese zanjón tiene esas dimensiones es porque hubo ingenieros hidráulicos que se quemaron los sesos calculándolo. Esas rocas tan bonitas en el lecho del zanjón, esos paseos de hormigón a medio nivel, esa vegetación que propones, ante un escurrimiento de magnitud fruto de una tormenta severa, se transforman en elementos que pueden llegar a causar una catástrofe aguas abajo”. La fuerza de la naturaleza local también fue sintetizada con humor e ironía por una seguidora al comentar: “El aluvion apenas ve "la obra": quítate tu que llego la caballotaaaa”, mientras que el factor de la suciedad urbana no quedó afuera de los cuestionamientos: “Esta bueno pero habria que hacer algo con la gente mugrienta que tira basura ahi..”.

La realidad actual: El lecho seco del zanjón Frías, delimitado por una estructura tradicional de rejas verdes en el límite con Godoy Cruz. Foto: captura de video Instagram @gonza_torrent La realidad estructural del zanjón Frías El zanjón Frías no es un simple elemento decorativo, sino una pieza fundamental de la ingeniería hidráulica mendocina que sigue la antigua traza de los principales ríos secos de la geografía natural de la región. Su cuenca de aporte abarca unas 2.100 hectáreas y nace formalmente en el descargador y aliviadero del dique homónimo. En sus primeros metros, ubicados en la formación geológica Mogotes, opera un complejo sistema de atenuación de crecidas diseñado con muros de hormigón de 5 metros de altura fundados en el terreno natural para evitar la erosión regresiva. A lo largo de su desarrollo, el colector cuenta con muros laterales de 3,5 metros de altura y, unos trescientos metros aguas abajo de la calle Paso de los Andes, su sección rectangular se complementa con soleras de fondo revestidas hasta llegar a la desembocadura final.