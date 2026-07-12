Aprendé a armar un look mundialista y chic a lo Kelci Rose Bowers

La pareja de Marcos Senesi, Kelci Rose Bowers, mostró cómo combinar la remera de la selección y amar un look bien canchero y lindo. ¡Mirá!

En el camino a ver el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, la pareja de Marcos Senesi, Kelci Rose Bowers, eligió un look deportivo muy chic para viajar a Atlanta, combinando la camiseta oficial de la selección argentina con un jean celeste de lavado claro decorado con aplicaciones de strass en toda la prenda.

Desde su asiento en el avión, con el cinturón de seguridad puesto y la leyenda "Argentina vs Egypt" superpuesta en la imagen que compartió en redes, Kelci lució una camiseta albiceleste, que fue el centro del conjunto y, para darle un toque más glamoroso, llevó además un jean con strass.

En cuanto al calzado, llevó unas zapatillas blancas de inspiración chunky, muy buenas para un vuelo largo y que reforzaron la onda urbana del conjunto. Como toque final, usó un dije con piedras celestes y blancas sobre la camiseta, cerrando de esa manera un look deportivo y cómodo, pero con el toque justo de brillo para llevarlo a otro nivel.