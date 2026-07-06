Galletas de queso: una de las recetas de cocina más crocantes para acompañar el mate
Las galletas de queso, una receta de cocina ideal para acompañar el mate y tentarse con su crocante textura.
Las galletas de queso son una de las recetas saladas más fáciles y tentadoras para acompañar una picada, una sopa o simplemente disfrutar como snack. Con una textura crocante por fuera y un interior apenas tierno. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación es ideal porque requiere pocos ingredientes y se prepara en muy poco tiempo. Siguiendo el paso a paso prepararás unas galletas doradas, sabrosas y perfectas para compartir en cualquier momento del día.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería salada
Ingredientes
- 250 gr de harina 0000
- 150 gr de queso parmesano rallado
- 100 gr de manteca fría
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de sal
- ½ cucharadita de pimienta negra
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Mezclá la harina, el polvo para hornear, la sal y la pimienta.
- Incorporá la manteca fría cortada en cubos y desmenuzala con las manos hasta obtener una textura arenosa.
- Agregá el queso parmesano rallado y mezclá.
- Incorporá el huevo y uní la masa.
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- Colocalas sobre la placa y horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén bien dorados.