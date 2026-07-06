Mundial 2026: así funciona la inteligencia artificial que usan los técnicos de las selecciones

El Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. La preparación de los partidos ya no depende solo de videos, planillas y entrenamientos. Las selecciones cuentan con Football AI Pro, una herramienta de inteligencia artificial impulsada por FIFA y Lenovo que permite analizar datos oficiales, estudiar rivales y revisar el rendimiento de los equipos antes y después de cada encuentro.

La plataforma fue anunciada como un asistente de conocimiento basado en inteligencia artificial generativa. Su función principal es ayudar a cuerpos técnicos, analistas y jugadores a trabajar con conocimiento clave de los partidos, revisar información táctica y generar reportes de manera más rápida.

Según FIFA, Football AI Pro puede analizar cientos de millones de datos futbolísticos propios de la organización. A partir de esa información, la herramienta genera respuestas en texto, videos, gráficos y visualizaciones en 3D. La idea es que los equipos puedan transformar grandes volúmenes de datos en información más clara para preparar un partido o revisar lo que ocurrió después.

La herramienta fue pensada para el análisis previo y posterior a los encuentros del Mundial 2026 . Esto significa que puede servir para estudiar a un rival, comparar patrones de juego, observar movimientos, revisar situaciones tácticas o preparar informes después de un partido .

Sin embargo, FIFA aclaró un punto clave: Football AI Pro no se utiliza durante el desarrollo del juego en vivo. No interviene en decisiones tácticas mientras se disputa el partido ni reemplaza el trabajo del entrenador. Su uso está orientado al análisis antes y después de cada encuentro.

Lenovo explicó que Football AI Pro trabaja con múltiples agentes de inteligencia artificial y puede revisar más de 2.000 métricas distintas. Con esa información, los analistas pueden comparar patrones de equipos mediante clips de video y avatares 3D; los entrenadores pueden evaluar cómo funcionarían ciertos cambios tácticos ante un rival; y los jugadores pueden acceder a análisis personalizados.

Uno de los objetivos de esta tecnología es reducir la diferencia entre selecciones con grandes departamentos de análisis y equipos con menos recursos. En el fútbol actual, el acceso a datos avanzados suele depender del presupuesto, la infraestructura y la cantidad de especialistas disponibles. Con Football AI Pro, FIFA busca que todas las selecciones del Mundial 2026 tengan acceso a una base común de información avanzada.

La llegada de esta herramienta marca otro paso en la transformación del fútbol moderno. Los cuerpos técnicos ya no trabajan solo con videos completos, planillas o informes tradicionales. Ahora también pueden apoyarse en sistemas capaces de detectar patrones, ordenar datos y mostrar situaciones del juego desde ángulos que antes eran más difíciles de analizar.

Football AI Pro no mete goles, no arma el equipo y no decide un cambio. Pero puede mostrar detalles que no siempre aparecen a simple vista. En un torneo tan exigente como el Mundial 2026, esa información puede ayudar a preparar mejor un partido, corregir errores y entender con más precisión cómo juega un rival.