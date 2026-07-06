El duro momento que atravesó Eva Bargiela con su bebé durante el Mundial 2026: "No sé cómo haríamos"

La modelo preocupó a sus seguidores tras ausentarse de las redes. En las últimas horas, reapareció para contar el gran susto que se llevó con su pequeño hijo.

En medio de la fiebre mundialista que se vive por estos días, Eva Bargiela viajó al exterior, pero el disfrute se vio interrumpido por un momento de mucha tensión familiar. La modelo, que suele ser muy activa compartiendo su día a día en Instagram, estuvo inactiva por un tiempo, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Para llevar tranquilidad, Eva reapareció a través de sus historias y se sinceró sobre el motivo de su ausencia: "Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre", relató, haciendo referencia a su bebé.

Eva Bargiela: "Me asusté muchísimo" La modelo contó a su comunidad el motivo que la mantuvo ausente. IG @evabargiela Como a cualquier madre, y más aún en su caso, la situación la descolocó por completo. "Como mamá primeriza obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa", confesó con total franqueza sobre la angustia que le generó la distancia frente a un problema de salud.

Por suerte, el mal trago ya quedó atrás. En la misma publicación, aclaró que el bebé se encuentra mucho mejor y aprovechó para destacar el apoyo profesional a distancia que la contuvo en la emergencia: "Contamos con el soporte de las chicas de @handprimerosdias que nos responden 24/7 y nos ayudan con todas las dudas [...] sinceramente no sé cómo haríamos sin ellas en estos momentos".