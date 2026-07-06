La desafiante frase de Egipto a la Selección argentina antes del cruce de octavos: "Nosotros tenemos a Salah y a 26 Messis"

Ibrahim Hassan, ayudante de campo de Egipto, lanzó una desafiante frase contra Messi y toda la Albiceleste a un día del choque en el Mercedes Benz Stadium.

Egipto se prepara para disputar el partido más importante de su historia reciente. Luego de eliminar a Australia por penales, el conjunto africano enfrentará este martes a la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026, con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del torneo. En la previa, Ibrahim Hassan, ayudante de campo y hermano del entrenador Hossam Hassan, dejó una llamativa frase sobre Lionel Messi.

La desafiante frase del cuerpo técnico de Egipto a la Selección argentina a un día del cruce por octavos En diálogo con el canal egipcio Sada al-Balad, el integrante del cuerpo técnico minimizó el impacto que genera enfrentar al capitán argentino y destacó la confianza que tienen en su propio plantel: "No vemos a Messi; les decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival. Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense", afirmó.

Ibrahim Hassan, parte del CT de Egipto, dejó una llamativa frase sobre Lionel Messi y la Selección argentina. EFE Lejos de quedarse ahí, Hassan insistió en que la presencia del mejor futbolista argentino no modifica la preparación del equipo: "¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival", sostuvo, dejando en claro que el enfoque está puesto exclusivamente en el rendimiento de los Faraones.

El ayudante también elogió el trabajo de Hossam Hassan al frente del seleccionado y explicó la manera en que prepara cada compromiso: "Hossam prepara cada partido como un examen: estudia al rival y se aprende de memoria todo lo que los jugadores deben saber. Por eso el plantel lo conoce todo. Además, transmite mucha confianza; desde el primer día les dijo: 'No queremos irnos, nos quedamos aquí'", reveló.

El mensaje que les envían a sus jugadores en la previa de cada partido Egipto va en busca de dar el golpe ante la Selección argentina. EFE Por último, Hassan contó cuál es el mensaje que el cuerpo técnico intenta instalar antes del trascendental duelo frente a la Selección argentina: "Les decimos: 'Jueguen y denlo todo; no sabemos si volveremos a un Mundial'". Con ese espíritu, Egipto buscará hacer historia frente a la vigente campeona del mundo y meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.