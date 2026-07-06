Mercado Libre lanzó una fuerte oferta por el Moto Razr 60. El celular plegable de Motorola tiene 53% de descuento y puede pagarse en cuotas.

En cuotas y con el 53% de descuento: Mercado Libre sorprende con esta rebaja en el Motorola Razr 60

El Moto Razr 60 se convirtió en una de las ofertas más llamativas de Mercado Libre. La plataforma publicó el teléfono plegable de Motorola con un 53% de descuento, lo que reduce su precio desde $2.138.399 hasta $999.999. Además, la compra puede realizarse en 12 cuotas sin interés.

Este modelo pertenece a la nueva generación de celulares plegables de Motorola y apuesta por un formato compacto cuando está cerrado. Cuenta con una pantalla principal pOLED LTPO de 6,9 pulgadas y una pantalla externa de 3,6 pulgadas, que permite consultar notificaciones, responder mensajes y utilizar aplicaciones sin necesidad de abrir el equipo.

En el apartado técnico, el Moto Razr 60 incorpora 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una capacidad pensada para guardar una gran cantidad de fotos, videos y aplicaciones. También integra el procesador MediaTek Dimensity 7400X, conectividad 5G, NFC y llega con Android 15 como sistema operativo.

Mercado Libre remata este Motorola. Mercado Libre Gran rebaja de Mercado Libre en este Motorola Razr 60 El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañado por un lente ultra gran angular. En la parte frontal ofrece una cámara de 32 megapíxeles para selfies y videollamadas. Además, el equipo suma funciones impulsadas por Moto AI, orientadas a mejorar la captura de imágenes y facilitar distintas tareas cotidianas.

Otro de sus puntos destacados es la batería de 4.500 mAh, compatible con carga rápida TurboPower de 30 W. Motorola también señala que el teléfono cuenta con certificación IP48, resistencia al polvo y al agua, sonido Dolby Atmos y un diseño con acabados exclusivos inspirados en la paleta de colores de Pantone.