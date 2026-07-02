Galletas de vainilla caseras: una receta fácil que te va a encantar

Las galletas de vainilla son el bizcocho básico que parece simple pero exige precisión. La vainilla es el único sabor, así que tiene que ser de buena calidad, por lo que para esta receta es necesaria la esencia pura, no sintética, y si podés, una semilla de vainilla rallada. El truco está en no sobrebatir la manteca con el azúcar porque, cuanto más aire le metés, más se inflan y pierden la forma. Ahora sí, ¡manos a la obra!