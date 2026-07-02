Galletas de vainilla caseras: una receta fácil que te va a encantar
Descubrí el paso a paso para preparar galletas de vainilla caseras, con esta receta fácil que podés disfrutar en casa.
Las galletas de vainilla son el bizcocho básico que parece simple pero exige precisión. La vainilla es el único sabor, así que tiene que ser de buena calidad, por lo que para esta receta es necesaria la esencia pura, no sintética, y si podés, una semilla de vainilla rallada. El truco está en no sobrebatir la manteca con el azúcar porque, cuanto más aire le metés, más se inflan y pierden la forma. Ahora sí, ¡manos a la obra!
Ingredientes (30 galletas)
- 250 g de harina 0000
- 150 g de manteca fría, en cubos
- 100 g de azúcar impalpable
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla pura
- 1/2 vaina de vainilla, semillas raspadas (opcional)
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- En un bowl, batí la manteca fría con el azúcar impalpable apenas 1-2 minutos hasta obtener una mezcla suave y homogénea. No sobrebatas: no queremos incorporar aire.
- Incorporá el huevo, la esencia de vainilla y las semillas de la vaina si usás. Mezclá hasta integrar.
- Tamizá la harina con la sal. Agregá en dos partes a la mezcla de manteca. Integrá con espátula o batidor manual hasta formar una masa suave que no se pegue en las manos. Si está muy húmeda, agregá 1 cucharada más de harina.
- Formá un disco, envolvé en film y refrigerá 1 hora. La masa fría es más fácil de estirar y mantiene la forma al hornear.
- Sobre mesada enharinada, estirá la masa fría hasta 4 mm de espesor. Cortá con cortantes de la forma que prefieras. Si la masa se ablanda, volvé a refrigerar 10 minutos.
- Precalentá el horno a 160°C. Colocá las galletas en bandejas con separación de 2 cm. Horneá 12-15 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados y el centro, pálido.
- Dejá reposar 5 minutos en la bandeja antes de transferir a una rejilla. Enfriá completamente antes de decorar o guardar.
- Guardá en un frasco de vidrio con tapa hermética. Se mantienen 2 semanas.