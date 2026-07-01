Receta de tiramisú: sorprendé con esta versión casera y deliciosa

El tiramisú con vainillas es la versión argentina del clásico italiano, en el que las vainillas reemplazan a los savoiardi con una textura más densa y un sabor que se funde con el café y el mascarpone. El resultado es un postre más compacto, menos aireado que el original, pero con un carácter propio que muchos prefieren. Lo importante de esta receta está en no humedecer demasiado las vainillas, ya que un segundo por lado en el café es suficiente. ¡Manos a la obra!