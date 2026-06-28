La receta perfecta para tus desayunos: galletas de avena, miel y chispas de chocolate

El problema de la avena es que muchas veces se queda olvidada en la alacena, mientras se priorizan los cereales más rápidos. Esta receta es una forma de sacarla del fondo del frasco, y se mezcla con harina, miel, manteca derretida y chispas de chocolate para lograr unas ricas galletitas. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay que sacarlas del horno cuando el centro aún parece blando, ya que endurecen al enfriar. Dicho esto, ¡manos a la obra!