La receta perfecta para tus desayunos: galletas de avena, miel y chispas de chocolate
Descubrí esta receta sencilla para preparar galletas de avena caseras, perfectas para acompañar tu café y disfrutar de un sabor único.
El problema de la avena es que muchas veces se queda olvidada en la alacena, mientras se priorizan los cereales más rápidos. Esta receta es una forma de sacarla del fondo del frasco, y se mezcla con harina, miel, manteca derretida y chispas de chocolate para lograr unas ricas galletitas. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay que sacarlas del horno cuando el centro aún parece blando, ya que endurecen al enfriar. Dicho esto, ¡manos a la obra!
Ingredientes (20 galletas)
- 1 taza de avena en hojuelas
- 1 taza de harina 0000
- 1/2 taza de azúcar
- 1/2 taza de miel
- 100 g de manteca derretida
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 taza de chispas de chocolate
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Forrá dos bandejas con papel manteca.
- En un bowl, combiná la avena, la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
- Verté la manteca derretida, la miel, el huevo batido y la vainilla. Mezclá hasta obtener una masa que se pueda formar con las manos.
- Agregá las chispas de chocolate y distribuilas bien.
- Con las manos, formá bolas del tamaño de una nuez. Aplastá ligeramente y colocá en las bandejas dejando 4 cm de separación.
- Horneá 10-12 minutos hasta que los bordes estén dorados y el centro, ligeramente blando. No más.
- Dejá reposar en la bandeja 5 minutos antes de transferir a una rejilla. Enfriá completamente antes de guardar.