¿Ya probaste el tiramisú de limón? La tendencia en recetas dulces
El tiramisú de limón es la nueva tendencia en recetas de cocina: un postre cremoso y lleno de sabor, ideal para disfrutar en cualquier momento.
El tiramisú de limón es una de las recetas más frescas y originales para disfrutar de un postre cremoso y lleno de sabor. Inspirado en el clásico italiano, esta versión sustituye el café y el cacao por el aroma cítrico del limón, logrando un equilibrio perfecto entre dulzor y frescura. ¡Mano a la obra!
Dentro de la cocina dulce, este postre destaca por su textura suave, su fácil preparación y su presentación elegante. Con esta receta, Podrás preparar un tiramisú de limón ideal para los días cálidos o para sorprender a tus invitados con una alternativa diferente al tradicional.
FICHA
Ingredientes
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- 250 ml de crema de leche
- 100 gr de azúcar impalpable
- Jugo de 3 limones
- Ralladura de 2 limones
- 100 ml de leche
- Batí la crema de leche hasta que tome cuerpo. Agregá el queso mascarpone, el azúcar impalpable, el jugo de limón y la ralladura, mezclando hasta obtener una crema homogénea.
- Mezclá la leche con un poco de jugo de limón y humedecé rápidamente las vainillas.
- Colocá una capa de vainillas en una fuente y cubrí con parte de la crema de limón.
- Repetí las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
- Llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.