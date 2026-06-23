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Tiramisú

¿Ya probaste el tiramisú de limón? La tendencia en recetas dulces

El tiramisú de limón es la nueva tendencia en recetas de cocina: un postre cremoso y lleno de sabor, ideal para disfrutar en cualquier momento.

Candela Spann

Tiramisú de limón: la receta de cocina que le da un giro al clásico italiano

Tiramisú de limón: la receta de cocina que le da un giro al clásico italiano

Shutterstock

El tiramisú de limón es una de las recetas más frescas y originales para disfrutar de un postre cremoso y lleno de sabor. Inspirado en el clásico italiano, esta versión sustituye el café y el cacao por el aroma cítrico del limón, logrando un equilibrio perfecto entre dulzor y frescura. ¡Mano a la obra!

Dentro de la cocina dulce, este postre destaca por su textura suave, su fácil preparación y su presentación elegante. Con esta receta, Podrás preparar un tiramisú de limón ideal para los días cálidos o para sorprender a tus invitados con una alternativa diferente al tradicional.

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
4 horas 20 minutos
Modo de cocción
Refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Italiana

Ingredientes

  • Ingrediente
  • Ingrediente
  • 250 ml de crema de leche 250 ml de crema de leche
  • 100 gr de azúcar impalpable 100 gr de azúcar impalpable
  • Jugo de 3 limones Jugo de 3 limones
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
Pasos
  • Batí la crema de leche hasta que tome cuerpo. Agregá el queso mascarpone, el azúcar impalpable, el jugo de limón y la ralladura, mezclando hasta obtener una crema homogénea.
  • Mezclá la leche con un poco de jugo de limón y humedecé rápidamente las vainillas.
  • Colocá una capa de vainillas en una fuente y cubrí con parte de la crema de limón.
  • Repetí las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
  • Llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.

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