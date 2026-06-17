Cuando la cocina y las recetas fáciles se unen nacen estas galletas de limón
Estas sencillas galletas de limón, preparadas con tan solo cuatro ingredientes, se convierten en una opción dulce perfecta para cualquier momento del día.
Las galletas de limón con solo cuatro ingredientes son una de las recetas más fáciles y rápidas para preparar algo dulce en casa. Con una textura suave por dentro, ligeramente crujiente por fuera y un delicioso aroma cítrico, resultan perfectas para acompañar el café, el té o disfrutar en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, estas galletas destacan por su simplicidad y por requerir ingredientes que suelen estar al alcance de todos. Vas a preparar unas galletas deliciosas en muy poco tiempo y sin complicaciones.
FICHA
Tiempo de cocción
12 minutos
Cantidad de pasos
8 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 200 gr de harina común
- 100 gr de manteca a temperatura ambiente
-
- Ralladura de 2 limones
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá la manteca, el azúcar y la ralladura de limón hasta obtener una preparación cremosa.
- Incorporá la harina y mezclá hasta formar una masa homogénea.
- Formá pequeñas bolitas, aplastalas ligeramente y acomodalas sobre una placa para horno.
- Horneá durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse suavemente.
- Dejá enfriar antes de servir.