Cuando la cocina y las recetas fáciles se unen nacen estas galletas de limón

Las galletas de limón con solo cuatro ingredientes son una de las recetas más fáciles y rápidas para preparar algo dulce en casa. Con una textura suave por dentro, ligeramente crujiente por fuera y un delicioso aroma cítrico, resultan perfectas para acompañar el café, el té o disfrutar en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!