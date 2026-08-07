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Galletas de la abuela: una receta con secreto que pasa de generación en generación

Las galletas de la abuela son una receta infalible para compartir en familia, ideales para acompañar el mate o el café.

Candela Spann

Disfrutá el sabor de estas galletas de la abuela: amor y dulzura en cada bocado

Disfrutá el sabor de estas galletas de la abuela: amor y dulzura en cada bocado

Imagen creada por IA - MDZ

Las galletas de manteca de la abuela son una de esas recetas que nunca pasan de moda. Con una textura tierna, un delicado sabor a manteca y ese aroma inconfundible que invade toda la casa, son perfectas para acompañar el mate, el café o compartir una merienda en familia. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto que se transmite de generación en generación: una vez cortadas las galletas, llevalas 15 minutos a la heladera antes de hornearlas. Así conservan mejor su forma, quedan más parejas y con una textura mucho más delicada.

FICHA

Tiempo de cocción
12 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 15 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
47 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 250 gr de harina 0000 250 gr de harina 0000
  • 200 gr de manteca a temperatura ambiente 200 gr de manteca a temperatura ambiente
  • 100 gr de azúcar impalpable 100 gr de azúcar impalpable
  • 1 huevo 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Batí la manteca junto con el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave y esponjosa.
  • Incorporá el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
  • Agregá la harina y la sal, uniendo la masa sin amasar demasiado.
  • Estirá la masa hasta obtener un espesor de aproximadamente 5 mm y cortá las galletitas con el molde de tu preferencia.
  • El gran secreto de esta receta es llevar las galletitas ya cortadas a la heladera durante 15 minutos antes de hornearlas. Este paso evita que se deformen y ayuda a conseguir una textura mucho más tierna.
  • Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que apenas comiencen a dorarse en la base.
  • Dejá enfriar completamente sobre una rejilla antes de servir.

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