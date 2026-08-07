Galletas de la abuela: una receta con secreto que pasa de generación en generación

Pasos

Batí la manteca junto con el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave y esponjosa.

Incorporá el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

Agregá la harina y la sal, uniendo la masa sin amasar demasiado.

Estirá la masa hasta obtener un espesor de aproximadamente 5 mm y cortá las galletitas con el molde de tu preferencia.

El gran secreto de esta receta es llevar las galletitas ya cortadas a la heladera durante 15 minutos antes de hornearlas. Este paso evita que se deformen y ayuda a conseguir una textura mucho más tierna.

Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que apenas comiencen a dorarse en la base.