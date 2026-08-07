Galletas de la abuela: una receta con secreto que pasa de generación en generación
Las galletas de la abuela son una receta infalible para compartir en familia, ideales para acompañar el mate o el café.
Las galletas de manteca de la abuela son una de esas recetas que nunca pasan de moda. Con una textura tierna, un delicado sabor a manteca y ese aroma inconfundible que invade toda la casa, son perfectas para acompañar el mate, el café o compartir una merienda en familia. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto que se transmite de generación en generación: una vez cortadas las galletas, llevalas 15 minutos a la heladera antes de hornearlas. Así conservan mejor su forma, quedan más parejas y con una textura mucho más delicada.
FICHA
Tiempo de cocción
12 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 15 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
47 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 250 gr de harina 0000
- 200 gr de manteca a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar impalpable
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Pasos
- Batí la manteca junto con el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave y esponjosa.
- Incorporá el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
- Agregá la harina y la sal, uniendo la masa sin amasar demasiado.
- Estirá la masa hasta obtener un espesor de aproximadamente 5 mm y cortá las galletitas con el molde de tu preferencia.
- El gran secreto de esta receta es llevar las galletitas ya cortadas a la heladera durante 15 minutos antes de hornearlas. Este paso evita que se deformen y ayuda a conseguir una textura mucho más tierna.
- Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que apenas comiencen a dorarse en la base.
- Dejá enfriar completamente sobre una rejilla antes de servir.