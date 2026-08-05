Tarta de naranja sin horno: lista en menos de 10 minutos
Si buscás un postre rápido, esta tarta de naranja sin horno es la solución perfecta. Con solo 10 minutos de preparación, solo necesita frío para estar lista.
La tarta de naranja sin horno es una de esas recetas que te salvan cuando querés preparar un postre fresco, cremoso y sin complicarte. Con una preparación de apenas 10 minutos, solo necesitás llevarla a la heladera para que tome consistencia. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el relleno de la tarta quede firme y muy cremoso: utilizar el jugo de naranja bien frío al momento de mezclarlo con el resto de los ingredientes. Así la preparación toma cuerpo más rápido y logra una textura mucho más sedosa.
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
4 horas 10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 200 gr de galletitas de vainilla (para la base)
- 80 gr de manteca derretida (para la base)
- 300 gr de queso crema (para el relleno)
- 200 ml de crema de leche (para el relleno)
- 200 ml de jugo de naranja recién exprimido y bien frío (para el relleno)
- 100 gr de azúcar impalpable (para el relleno)
- Ralladura de 1 naranja (para el relleno)
- 7 gr de gelatina sin sabor (para el relleno)
- 40 ml de agua
Pasos
- Procesá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida. Cubrí la base de un molde desmontable y llevá a la heladera.
- Hidratá la gelatina con el agua y disolvela según las indicaciones del envase.
- Batí el queso crema, la crema de leche, el azúcar impalpable y la ralladura de naranja hasta obtener una mezcla homogénea.
- El gran secreto de esta receta es incorporar el jugo de naranja bien frío junto con la gelatina disuelta. Esto ayuda a lograr un relleno mucho más firme y con una textura increíblemente cremosa.
- Volcá la preparación sobre la base de galletitas y alisá la superficie.
- Llevá a la heladera durante 4 horas antes de desmoldar y servir.