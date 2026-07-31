Tarta de la nonna: todos los secretos de una receta suave y llena de amor
La clásica tarta de la nonna italiana se luce con su masa tierna y crema pastelera, un postre perfecto para compartir.
La tarta de la nonna es una de esas recetas tradicionales de la repostería italiana que conquista con su combinación de una masa tierna, una abundante crema pastelera y una lluvia de piñones o azúcar impalpable. Es un clásico perfecto para compartir en una merienda o como postre. ¡Manos a la obra!
En la cocina italiana hay un secreto para que la tarta quede perfecta: la crema pastelera debe estar completamente fría antes de rellenar la masa. De esta manera mantiene su consistencia durante el horneado y el corte queda prolijo, con un relleno firme y cremoso.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
40 minutos y 30 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
1 hora 55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Italiana
Ingredientes
- 300 gr de harina 0000 (para la masa)
- 150 gr de manteca fría (para la masa)
- 100 gr de azúcar (para la masa)
- 1 huevo (para la masa)
- 1 yema (para la masa)
- Ralladura de 1 limón (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- 1 cucharadita de polvo de hornear (para la masa)
- 1 pizca de sal (para la masa)
- 500 ml de leche (para la crema pastelera)
- 4 yemas (para la crema pastelera)
- 120 gr de azúcar (para la crema pastelera)
- 40 gr de almidón de maíz (para la crema pastelera)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la crema pastelera)
- Ralladura de 1 limón (para la crema pastelera)
- 40 gr de piñones (opcional) (para decorar)
- Azúcar impalpable para espolvorear (para decorar)
Pasos
- Mezclá la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
- Incorporá la manteca fría en cubos y desmenuzala hasta obtener una textura arenosa.
- Agregá el huevo, la yema, la vainilla y la ralladura de limón. Uní la masa sin amasar demasiado.
- Envolvé la masa en film y llevála a la heladera durante 30 minutos.
- Para la crema, calentá la leche junto con la ralladura de limón.
- Batí las yemas, el azúcar y la maicena. Incorporá la leche caliente de a poco y cociná nuevamente hasta que espese.
- Pasá la crema a un recipiente, cubrila con film en contacto y dejala enfriar por completo.
- El gran secreto de esta receta es utilizar la crema pastelera completamente fría antes de rellenar la tarta. Así conserva mejor su forma durante el horneado y el resultado es mucho más prolijo.
- Estirá dos tercios de la masa y forrá un molde de 24 cm.
- Rellená con la crema pastelera fría.
- Estirá el resto de la masa, cubrí la tarta y sellá los bordes.
- Pinchá apenas la superficie con un tenedor y distribuí los piñones si los utilizás.
- Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
- Dejá enfriar completamente y espolvoreá con abundante azúcar impalpable antes de servir.