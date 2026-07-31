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Tarta de la nonna: todos los secretos de una receta suave y llena de amor

La clásica tarta de la nonna italiana se luce con su masa tierna y crema pastelera, un postre perfecto para compartir.

Candela Spann

La tarta de la nonna: una de las recetas heredadas y llenas de tradición

La tarta de la nonna: una de las recetas heredadas y llenas de tradición

Imagen creada por IA - MDZ

La tarta de la nonna es una de esas recetas tradicionales de la repostería italiana que conquista con su combinación de una masa tierna, una abundante crema pastelera y una lluvia de piñones o azúcar impalpable. Es un clásico perfecto para compartir en una merienda o como postre. ¡Manos a la obra!

En la cocina italiana hay un secreto para que la tarta quede perfecta: la crema pastelera debe estar completamente fría antes de rellenar la masa. De esta manera mantiene su consistencia durante el horneado y el corte queda prolijo, con un relleno firme y cremoso.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
40 minutos y 30 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
1 hora 55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Italiana

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000 (para la masa) 300 gr de harina 0000 (para la masa)
  • 150 gr de manteca fría (para la masa) 150 gr de manteca fría (para la masa)
  • 100 gr de azúcar (para la masa) 100 gr de azúcar (para la masa)
  • 1 huevo (para la masa) 1 huevo (para la masa)
  • 1 yema (para la masa) 1 yema (para la masa)
  • Ralladura de 1 limón (para la masa) Ralladura de 1 limón (para la masa)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (para la masa) 1 cucharadita de polvo de hornear (para la masa)
  • 1 pizca de sal (para la masa) 1 pizca de sal (para la masa)
  • 500 ml de leche (para la crema pastelera) 500 ml de leche (para la crema pastelera)
  • 4 yemas (para la crema pastelera) 4 yemas (para la crema pastelera)
  • 120 gr de azúcar (para la crema pastelera) 120 gr de azúcar (para la crema pastelera)
  • 40 gr de almidón de maíz (para la crema pastelera) 40 gr de almidón de maíz (para la crema pastelera)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la crema pastelera) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la crema pastelera)
  • Ralladura de 1 limón (para la crema pastelera) Ralladura de 1 limón (para la crema pastelera)
  • 40 gr de piñones (opcional) (para decorar) 40 gr de piñones (opcional) (para decorar)
  • Azúcar impalpable para espolvorear (para decorar) Azúcar impalpable para espolvorear (para decorar)
Pasos
  • Mezclá la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
  • Incorporá la manteca fría en cubos y desmenuzala hasta obtener una textura arenosa.
  • Agregá el huevo, la yema, la vainilla y la ralladura de limón. Uní la masa sin amasar demasiado.
  • Envolvé la masa en film y llevála a la heladera durante 30 minutos.
  • Para la crema, calentá la leche junto con la ralladura de limón.
  • Batí las yemas, el azúcar y la maicena. Incorporá la leche caliente de a poco y cociná nuevamente hasta que espese.
  • Pasá la crema a un recipiente, cubrila con film en contacto y dejala enfriar por completo.
  • El gran secreto de esta receta es utilizar la crema pastelera completamente fría antes de rellenar la tarta. Así conserva mejor su forma durante el horneado y el resultado es mucho más prolijo.
  • Estirá dos tercios de la masa y forrá un molde de 24 cm.
  • Rellená con la crema pastelera fría.
  • Estirá el resto de la masa, cubrí la tarta y sellá los bordes.
  • Pinchá apenas la superficie con un tenedor y distribuí los piñones si los utilizás.
  • Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
  • Dejá enfriar completamente y espolvoreá con abundante azúcar impalpable antes de servir.

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