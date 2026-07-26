Tiramisú con vainillas, queso crema y café, un postre fácil y listo en 5 pasos

Pasos

Separar las claras de las yemas. Batir las yemas junto con el azúcar hasta obtener una preparación clara y espumosa. Agregar el queso mascarpone y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una crema homogénea.

Batir las claras a punto nieve e incorporarlas a la preparación anterior con movimientos envolventes para conservar la textura aireada.

Mezclar el café con el licor si se utiliza. Humedecer rápidamente las vainillas en el café, evitando que se desarmen.

Formar una primera capa de vainillas en una fuente, cubrir con la mitad de la crema y repetir el procedimiento con otra capa de vainillas y el resto de la crema.