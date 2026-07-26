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Tiramisú

Tiramisú con vainillas, queso crema y café, un postre fácil y listo en 5 pasos

Preparar este postre clásico es una tarea sencilla que requiere solo 5 pasos, tiramisú: ideal para quienes buscan una opción dulce y rápida.

Candela Spann

Tiramisú con vainillas, queso crema y café, un postre fácil y listo en 5 pasos

Tiramisú con vainillas, queso crema y café, un postre fácil y listo en 5 pasos

Shutterstock

El tiramisú es uno de los postres italianos más famosos del mundo, reconocido por su irresistible combinación de café, cacao y una crema suave elaborada con queso mascarpone. Esta es una de las recetas más elegidas para celebraciones o reuniones, ya que no requiere horno y su sabor mejora después de unas horas de frío.

Preparar tiramisú en casa es mucho más sencillo de lo que parece y permite disfrutar de un postre elegante con pocos ingredientes. Dentro de la cocina italiana, esta preparación es un verdadero clásico que conquista por su equilibrio entre dulzura, cremosidad y el intenso aroma del café. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
No requiere
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos + 6 horas de refrigeración
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 300 g de vainillas 300 g de vainillas
  • 500 g de queso mascarpone 500 g de queso mascarpone
  • 4 huevos 4 huevos
  • 120 g de azúcar 120 g de azúcar
  • 250 ml de café fuerte frío 250 ml de café fuerte frío
  • 2 cucharadas de licor de café, marsala o amaretto (opcional)
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Separar las claras de las yemas. Batir las yemas junto con el azúcar hasta obtener una preparación clara y espumosa. Agregar el queso mascarpone y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una crema homogénea.
  • Batir las claras a punto nieve e incorporarlas a la preparación anterior con movimientos envolventes para conservar la textura aireada.
  • Mezclar el café con el licor si se utiliza. Humedecer rápidamente las vainillas en el café, evitando que se desarmen.
  • Formar una primera capa de vainillas en una fuente, cubrir con la mitad de la crema y repetir el procedimiento con otra capa de vainillas y el resto de la crema.
  • Llevar el tiramisú a la heladera durante al menos 6 horas, o preferentemente toda la noche. Antes de servir, espolvorear con el cacao amargo y disfrutar bien frío.

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