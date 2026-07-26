Tiramisú con vainillas, queso crema y café, un postre fácil y listo en 5 pasos
Preparar este postre clásico es una tarea sencilla que requiere solo 5 pasos, tiramisú: ideal para quienes buscan una opción dulce y rápida.
El tiramisú es uno de los postres italianos más famosos del mundo, reconocido por su irresistible combinación de café, cacao y una crema suave elaborada con queso mascarpone. Esta es una de las recetas más elegidas para celebraciones o reuniones, ya que no requiere horno y su sabor mejora después de unas horas de frío.
Preparar tiramisú en casa es mucho más sencillo de lo que parece y permite disfrutar de un postre elegante con pocos ingredientes. Dentro de la cocina italiana, esta preparación es un verdadero clásico que conquista por su equilibrio entre dulzura, cremosidad y el intenso aroma del café. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 300 g de vainillas
- 500 g de queso mascarpone
- 4 huevos
- 120 g de azúcar
- 250 ml de café fuerte frío
- 2 cucharadas de licor de café, marsala o amaretto (opcional)
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Separar las claras de las yemas. Batir las yemas junto con el azúcar hasta obtener una preparación clara y espumosa. Agregar el queso mascarpone y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una crema homogénea.
- Batir las claras a punto nieve e incorporarlas a la preparación anterior con movimientos envolventes para conservar la textura aireada.
- Mezclar el café con el licor si se utiliza. Humedecer rápidamente las vainillas en el café, evitando que se desarmen.
- Formar una primera capa de vainillas en una fuente, cubrir con la mitad de la crema y repetir el procedimiento con otra capa de vainillas y el resto de la crema.
- Llevar el tiramisú a la heladera durante al menos 6 horas, o preferentemente toda la noche. Antes de servir, espolvorear con el cacao amargo y disfrutar bien frío.