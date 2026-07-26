Immanuel Kant: "Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa"
La frase de Immanuel Kant conserva vigencia porque plantea una pregunta incómoda sobre la crianza, la educación y el modo en que se forma la conciencia moral.
Immanuel Kant dejó una frase que vuelve a interpelar a padres, docentes y adultos en general: “Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa”. La reflexión apunta a una pregunta central en la educación: qué aprende realmente una persona cuando solo actúa bien para recibir algo a cambio o evitar un castigo.
La idea no rechaza la necesidad de poner límites. Tampoco plantea que los niños deban crecer sin normas o sin consecuencias. Lo que Kant pone en discusión es otra cosa: si la conducta depende únicamente del premio o del miedo, la moral puede volverse una forma de cálculo.
En esa lógica, el niño no aprende necesariamente por qué una acción es correcta. Aprende, más bien, qué le conviene hacer para obtener una recompensa o escapar de una sanción. El riesgo aparece cuando esa mirada se traslada a la vida adulta y la persona solo actúa bien cuando alguien la observa, la premia o la castiga.
La frase está vinculada a On Education, una obra en la que Immanuel Kant reflexiona sobre la formación, la disciplina y el desarrollo moral. Para el filósofo alemán, educar no era solamente corregir conductas visibles, sino ayudar a construir criterio, autonomía y responsabilidad interior.
El problema de hacer lo correcto solo por premio
En la vida cotidiana, los premios y castigos aparecen desde temprano. Una buena nota, una felicitación, un regalo, una penitencia o una advertencia pueden ordenar una conducta en el corto plazo. El problema surge cuando todo el aprendizaje queda reducido a esa lógica.
Un niño puede obedecer para evitar una consecuencia, pero eso no significa que haya comprendido el valor de lo que hizo. También puede portarse bien para recibir una recompensa, sin incorporar realmente una noción de respeto, empatía o responsabilidad.
Kant miraba la moral desde un lugar exigente. Para él, una acción no tenía verdadero valor moral solo por producir un buen resultado, sino por la intención desde la cual se realizaba. Hacer algo correcto únicamente por conveniencia no era lo mismo que hacerlo porque se reconoce como un deber.
Esa diferencia sigue siendo actual. Muchas veces se busca que los chicos “hagan caso” rápido, pero no siempre se trabaja con la misma paciencia en explicar por qué una conducta importa. La obediencia puede resolver un momento; la conciencia moral necesita más tiempo.
Una reflexión que también alcanza a los adultos
La frase de Immanuel Kant no habla solo de infancia. También puede leerse como una crítica a ciertas formas de vivir en sociedad. Hay adultos que respetan una norma solo si hay multa, que ayudan solo si reciben reconocimiento o que actúan correctamente únicamente cuando existe una ventaja.
Por eso la reflexión no se agota en la crianza. Invita a pensar qué tipo de personas se forman cuando todo se mide por premio y castigo. Si la bondad depende siempre de una recompensa, deja de ser una convicción y se transforma en una estrategia.
Esto no significa que las consecuencias no importen. Los límites son necesarios y los actos tienen efectos. Pero la educación moral no puede apoyarse solamente en el temor o en el beneficio. También necesita conversación, ejemplo, coherencia y tiempo.
Tal vez por eso la frase sigue teniendo tanta fuerza. Immanuel Kant recuerda que hacer lo correcto no debería depender solo de lo que se gana o se pierde. La verdadera formación empieza cuando una persona comprende el valor de sus actos incluso cuando nadie la está mirando.