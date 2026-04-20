Qué significa la frase de Immanuel Kant: "Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento"

La frase de Immanuel Kant, 'Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento', resuena como pilar de la Ilustración.

La frase de Immanuel Kant "Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento" sigue vigente porque pone el foco en un problema que no perdió fuerza con el tiempo: la dificultad de pensar por cuenta propia. La formulación está ligada a su texto ¿Qué es la Ilustración?, publicado en 1784.

Allí, el filósofo alemán la presenta como una invitación a pensar por cuenta propia, sin depender siempre de la guía de otros.

La vigencia de la frase de Immanuel Kant Hoy La idea aparece asociada a la expresión latina Sapere aude, que puede traducirse como "atrévete a saber" o "atrévete a pensar". En el planteo de Kant, el problema no era la falta de inteligencia, sino la falta de decisión para usar el propio entendimiento sin tutela ajena. Por eso la frase no apunta solo al conocimiento, sino también al coraje.

image La frase de Kant resume una de las ideas más fuertes de la Ilustración: usar la propia razón sin depender siempre de la guía ajena.

Leída hoy, la frase de Kant mantiene una fuerza especial porque habla de autonomía. Invita a no aceptar todo de manera automática, a revisar lo que se escucha y a construir una mirada propia. En ese punto, su sentido sigue siendo actual: pensar por uno mismo no siempre es lo más cómodo, pero para Kant era una condición necesaria para salir de la inmadurez intelectual.