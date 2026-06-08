La decimos todos los días pero casi nadie sabe qué significa: el curioso origen de la frase "me cayó la ficha"

Esta famosa frase esconde un viaje nostálgico a la época de los cospeles y los teléfonos públicos. Los secretos detrás de un objeto argentino icónico.

El origen de una de las frases más populares de Argentina.

La frase “me cayó la ficha” es una de las más usadas por los argentinos y se utiliza cuando entendemos algo. Pero a pesar de ser una de las frases más usadas, pocos conocen su origen que esconde una parte de la historia argentina.

En Argentina “caer la ficha” se remonta a la aparición de los teléfonos públicos o las máquinas de discos. Para usar estos aparatos era necesario introducir una ficha, conocida como Cospel, y cuando la moneda caía, la persona podía comenzar la conversación o escuchar la canción elegida.

En un principio, la frase indicaba que había iniciado algo, pero en la actualidad significa “darse cuenta de algo”. Esto señala que la gran mayoría de frases cambian con el tiempo y demuestra, una vez más, la creatividad de los argentinos para transformar el significado de las palabras.

Teléfonos públicos. Foto: NA /Archivo El teléfono público funcionaba con fichas y dio origen a una de las frases más populares de Argentina. NA /Archivo

Algunos ejemplos de la frase más popular “Me desperté y me cayó la ficha que mañana viajo”: para referirse a que se dio cuenta que va a viajar pronto y quizás necesita hacer la valija o buscar algunos documentos.

“Le expliqué tres veces hasta que le cayó la ficha”: haciendo alusión a que luego de reiteradas explicaciones, finalmente se entendió el tema.

“Aún no me cae la ficha de que me recibí”: todavía no incorpora a su realidad que ya no tiene que estudiar tanto. telefono publico cerro de la gloria (1).JPG Aunque quedan pocos teléfonos públicos, todavía los recordamos. ALF PONCE MERCADO / MDZ