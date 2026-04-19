Tan Biónica en Mendoza: fotos y detalles de una noche de delirio y emoción en el Teatro Griego

Las expectativas por el reencuentro de los mendocinos con Tan Biónica , una de las bandas más convocantes del país, fueron satisfechas y con creces: en una noche de clima perfecto y abrazados por el mítico Frank Romero Day , miles de fans vibraron y pasaron por muchos estados: emoción, nostalgia, euforia, y mucha alegría.

Con una producción sin precedentes, Tan Biónica ofreció un recital atravesado por los clásicos que marcaron a toda una generación, pero mixeados con las nuevas canciones de esta etapa de la banda.

Antes de hablar del recital en sí, hay que dejar en claro tres cosas: la primera, que el Teatro Griego Frank Romero Day es un lugar maravilloso, y que se utilice más allá de la Fiesta de la Vendimia es una decisión acertada. El marco que se genera es espectacular, y además identitario de Mendoza: los mismos artistas (Los Piojos, en su momento, y hoy los integrantes de Tan Biónica) se emocionaron por estar cantando entre las montañas, y aplaudieron el folklore de quienes no pueden pagar pero pueblan los cerros para disfrutar.

En segundo lugar, felicitar a la producción: el sonido, las luces, la pantalla, la técnica en general fueron un diez. El montaje incluyó un escenario de más de 50 metros de ancho y más de 20 metros de altura, convirtiéndose en el más grande jamás construido en Mendoza para un show musical. A esto se sumó un sistema visual compuesto por más de 420 m² de pantallas LED, diseñado para generar una experiencia inmersiva de alto impacto.

En cuanto a la iluminación, se utilizaron cerca de 500 luminarias móviles de última generación, junto a un sistema integral de efectos -luces, láser y pirotecnia-. El apartado sonoro estuvo a cargo de sistemas de la firma alemana d&b audiotechnik, referente mundial en audio para producciones en vivo de gran escala.

Finalmente, en tercer lugar, hay que decir que Chano, Bambi, Diega y Seby entregaron un espectáculo en donde la combinación de las canciones nuevas del álbum "El Regreso" con esos clásicos ya inmortales que hicieron entrar en la historia de la música argentina a Tan Biónica fue perfecta: desde que se apagaron las luces en el Teatro Griego, el clima fue de fiesta absoluta.

IMG_1835 Chano, líder de Tan Biónica, el protagonista absoluto.

Todos nos sabemos alguna canción de Tan Biónica

La noche del 18 de abril será seguramente la que se recuerde, a la hora de hacer balances del 2026, como la que albergó a uno de los eventos más convocantes del año en la provincia. El vínculo de Tan Biónica con su público está intacto, y el impacto que genera su regreso a los escenarios puede palparse en la diferencia de edad de los espectadores: había teens, jóvenes adultos, y muchos cuarentones y cincuentones que "se cantaron todo" junto a sus hijos.

La lista de temas

Tan Bionica lista de temas 2026

Fiesta, pogo y emoción

El espectáculo de dos horas de duración explotó cuando sonaron los clásicos, porque el recorrido emocional por los grandes himnos de la banda, junto a la permanente emoción personal y el clima intimista que propuso en momentos clave Chano Charpentier, mantuvieron al público cautivado.

Hay que decir que la figura de Chano ya puede ser inscripta en el olimpo de los dioses de la música argenta. El tipo tiene todos los caracteres de un rockstar: sorteó una vida con momentos por demás complejos, superó adicciones, e incluso venció a la muerte. Charpentier es un "leading man" absoluto, el magnetismo que provoca es fuerte y puede atestiguarse porque en sus momentos más íntimos y en soledad en el escenario es en donde más capta la atención (y el delirio) de los espectadores.

El show, que ya convocó a más de 250.000 personas en tres presentaciones en el Estadio José Amalfitani, fue un equilibro total entre momentos tranquilos y acústicos, en donde no hacía falta más que el artista y su guitarra (como en la interpretación de "Loca"), y exultantes pogos entre papelitos plateados voladores (en "Ciudad mágica" y "La melodía de Dios", por ejemplo),

Para resumir, el espectáculo 2026 de Tan Biónica en Mendoza puede describirse como una "celebración total" y una "noche épica" para los amantes de su música, que colmaron el Frank Romero Day y vivieron un show que no dio respiro en lo emocional, pues de segmentos con una fuerte carga sentimental pasaron inmediatamente a otros que los llevaban a la cúspide de la euforia, en un ritual repleto de adrenalina colectiva.

Mirá la galería de fotos de MDZ Estilo:

IMG_1852 Chano, un capo absoluto.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (8) El escenario en el Frank Romero Day fue impactante.

Tan Bionica en el Frank Romero Day Sociales 2026 (3) Valentina Murri y Francesco Di Césare, esperando el show.

IMG_1819 Los lásers, un recurso visual muy cool.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (1) En la espera... una selfie.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (2) Chano Charpentier, entre ovación y ovación.

Tan Bionica en el Frank Romero Day Sociales 2026 (1) Donatella Ranieri, Francisco Puldain, Diana Fornasero, Macarena Esteller, Constanza Cicarelli y Nicolás Ranieri.

IMG_1854 El recital duró más de dos horas.

Tan Bionica en el Frank Romero Day Sociales 2026 (5) Soledad Yáñez, Silvana Nadal y Laura Hanna.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (3) Chano bailó y se emocionó en el escenario.

Tan Bionica en el Frank Romero Day Sociales 2026 (6) Sofía Gioia, Claudio Gimenez y Eduardo Galdeano.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (4) Tan Biónica en Mendoza: un éxito.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (11) En el Frank Romero Day no cabía ni un alma.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (5) Las visuales del show fueron impactantes.

Tan Bionica en el Frank Romero Day Sociales 2026 (2) Jimena Godoy y Javier Moyano.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (6) Los momentos acústicos fueron los que más emocionaron a los fans.

Tan Bionica en el Frank Romero Day Sociales 2026 (4) Sianna y Marcos: muy sonrientes.

IMG_1851 Chano hizo gala de una conexión envidiable con su público.

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (7)

Tan Bionica en el Frank Romero Day 2026 (10)