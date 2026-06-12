Por qué decimos la frase "tirar la casa por la ventana" cuando gastamos mucho dinero

El origen de la frase "tirar la casa por la ventana" nació en 1763 gracias a la Lotería de España y a una costumbre muy literal de los ganadores.

Seguramente escuchaste o usaste la expresión "tirar la casa por la ventana" más de una vez. Se dice cuando alguien organiza una fiesta enorme, hace un gasto desmedido o celebra algo sin reparar en gastos. Sin embargo, pocos conocen el origen real de esta frase, que se remonta a una curiosa costumbre del siglo XVIII en España.

La frase popular se remonta al siglo XVIII El nacimiento de este dicho popular tiene una fecha y un motivo muy precisos. En el año 1763, el rey Carlos III de España creó la Lotería Nacional (que en ese momento se llamaba "Lotería Primitiva"). La idea era recaudar fondos para el Estado, pero para la gente común significó la oportunidad de cambiar su vida de un día para el otro.

Cuando los primeros afortunados ganaban el premio mayor, la alegría era tan desbordante que la tradición mandaba deshacerse de todo lo viejo para empezar una nueva vida llenos de lujos.

dinero ¿Por qué usamos esta frase cuando gastamos mucho dinero? Los ganadores se tomaban la renovación de forma muy literal. Para demostrarle a todo el barrio su nueva riqueza, tiraban los muebles viejos, la ropa usada y los platos rotos directamente por las ventanas de sus casas.